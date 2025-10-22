Preocupación: reconocida actriz reveló que su cáncer hizo metástasis

En los últimos días, una de las actrices más reconocidas y destacadas de Perú preocupó a sus seguidores debido a que les informó que su cáncer hizo metástasis.

Natalia Salas, que es oriunda de Lima, tiene 38 años y se destacó especialmente en la serie 'Al fondo hay sitio', fue diagnosticada con cáncer de mama.

Pero, además, en uno de sus últimos chequeos, los especialistas descubrieron que el padecimiento también se traspasó a una de sus vértebras.

En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, Natalia Salas, la actriz peruana, detalló que hace un mes fue que se enteró de su metástasis.

"Soy muy juiciosa con mis chequeos post cáncer y, felizmente que lo soy. El mes pasado fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia. Mis imágenes no salieron limpias, sino que con metástasis. Suena fuerte, ¿no? El cáncer de mama que me diagnosticaron hace tres años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras", comenzó escribiendo la actriz Natalia Salas.

"En el lapso de tres semanas ya tenía biopsia, resultados, radiocirugías, nuevo tratamiento antihormonal y programación de una intervención quirúrgica para retirarme los ovarios y las trompas. He tenido que dejas proyectos porque el huequito de la vértebra es 'peligroso'. No puedo bailar ni hacer piruetas, por ahora. La nueva medicación es una bomba, me tiene con cansancio fuerte y sueño. Estoy dándole espacio a mi cuerpo para acostumbrarme, me asusté al inicio, leí mucho, le pregunté a más doctores y hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre", añadió la actriz en un mensaje de Instagram.

Luego que la actriz Natalia Salas escribió el post, recibió múltiples mensajes de apoyo y fortaleza.

"Eres increíble", "tu fuerza, entereza y determinación son admirables", "estás siempre bien y sana", "bendiciones", "eres grande", "todo va a pasar" y "eres de las mujeres más fuertes que conozco", han sido algunos de ellos.