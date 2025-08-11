¡Andrea Valdiri podría encontrarse cara a cara con Yina Calderón en el reality internacional! Esto dijo

Tras lo sucedido en Stream Fighters 4 y la llegada de Yina Calderón a República Dominicana para participar en 'La Mansión de Luinny', han surgido rumores de que, para aprovechar la controversia, Andrea Valdiri también podría llegar a ese reality.

En consecuencia, varios seguidores se encuentran a la expectativa y le han hecho saber a Andrea Valdiri que sí les gustaría que ella se reencontrara con Yina Calderón en República Dominicana.

Fue así como, en las últimas horas, Andrea Valdiri participó en una videollamada en la que se habló de su posibilidad de estar en La Mansión de Luinny y dejó una respuesta que ha generado múltiples reacciones.

¿Cuál fue? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Andrea Valdiri no le cerró la puerta a La Mansión de Luinny, el reality en el que está Yina Calderón

En medio de la videollamada, Andrea Valdiri notó la emoción de las personas con las que se encontraba hablando y comunicó que no ha recibido una invitación formal para ir a La Mansión de Luinny, pero que la contemplaría en el caso de que llegara.

"Ustedes ya me están planeando y pintando por allá. Ojalá le llegue a uno la invitación", fueron las palabras exactas de la modelo y empresaria.

¿Por qué Yina Calderón no peleó contra Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

Luego de lo sucedido en Stream Fighters 4, Yina Calderón decidió hablar y explicar que se retiró para proteger su integridad.

De acuerdo con su relato, vio que Andrea Valdiri ingresó al reality con mucha rabia y que tenía altas opciones de noquearla. Por lo tanto, quiso bajarse del ring para que no existiera la posibilidad de que la vieran salir en ambulancia.

Además, desde el punto de vista de Yina Calderón, no incumplió el contrato porque se presentó e, incluso, dejó que la pelea alcanzara a comenzar.