Yina Calderón le respondió a Lina Tejeiro por llamarla "Gayina", tras abandonar la pelea vs. Valdiri

Luego de los comentarios de Lina Tejeiro en redes sociales criticando a Yina Calderón por su decisión de abandonar la pelea contra Andrea Valdiri en Stream Fighters 4, la empresaria le envió un mensaje directo a la actriz.

En una transmisión de su programa 'El escándalo TV', Calderón calificó a Tejeiro como “una mujer llena de despecho y rencor”, asegurando que sus recientes actitudes estarían motivadas por asuntos personales no resueltos.

El origen del enfrentamiento digital

El intercambio comenzó cuando Tejeiro publicó dos mensajes en X (antes Twitter) que generaron controversia:

GAYINA ¿Nos sorprende? Jajajaja no, no nos sorprende.

Ambas publicaciones fueron interpretadas como una burla hacia Calderón tras su participación y comentarios sobre la pelea de boxeo programada en el evento de Westcol. Los tuits superaron miles de interacciones y reavivaron tensiones entre ambas figuras del entretenimiento.

Referencias al pasado sentimental de Lina Tejeiro

Durante su respuesta, Yina Calderón recordó públicamente la relación que Tejeiro mantuvo con el cantante Andy Rivera, señalando que su comportamiento podría estar relacionado con esa historia.

“Debe ser muy duro que el amor de la vida de uno suba a otra públicamente en tarima, le declare el amor y la bese. Eso nunca lo hizo con Lina”, expresó la DJ.

El comentario aludía al momento en que Rivera, durante un concierto, declaró su amor a su actual pareja, Xime Mua, gesto que se volvió viral en redes.

Calderón defiende su postura y lanza una reflexión

La empresaria también aprovechó la transmisión para enviar un mensaje a quienes se involucraron en la polémica.

“Ese odio y ese rencor solamente les hace daño a ustedes. Yo relajada en mi casa, comiendo arroz con huevo”, dijo, en tono irónico. Con estas palabras, Calderón reafirmó su postura despreocupada, asegurando que no se siente afectada por las críticas ni por los comentarios de Tejeiro.