Andrea Valdiri sufrió inesperado accidente en un evento: su rostro se vio afectado

El entorno cercano de Andrea Valdiri tuvo que ayudarla de inmediato para evitar que la situación pasará a mayores. Vea el video.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
04:16 p. m.
Durante los últimos días, la Gobernación de Bolívar le extendió una invitación a Andrea Valdiri para que hiciera parte del Carnaval Novembrino 2025.

Fue así como la empresaria, modelo y artista aceptó, estuvo presente en Magangué, lució un vestuario carnavalesco e hizo parte del desfile de comparsas, carrozas y reinas.

Sin embargo, en medio del evento, sufrió un incidente inesperado y tuvo que ser ayudada de inmediato por su entorno.

¿Qué fue lo que sucedió? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

En video: este fue el inesperado accidente del que fue víctima Andrea Valdiri

Cuando el desflile comenzó, Andrea Valdiri se subió a una de las carrozas y comenzó a bailar y a animar a las personas que se encontraban disfrutando del evento.

Pero, justo en ese momento, uno de los hombres que se encontraba en primera fila activó un spray y lanzó una gran cantidad de espuma en la cara de Andrea Valdiri.

Esa sustancia alcanzó a hacer contacto con los ojos de la modelo y no solo le causó incomodidad, sino que también ardor.

Por lo tanto, Andrea Valdiri tuvo que buscar ayuda de inmediato y sus acompañantes comenzaron a limpiar su rostro para poder revisárselo.

Además, un policía y otros asistentes reprocharon lo hecho por el hombre que se encontraba en primera fila y le pidieron mayor precaución para evitar accidentes.

No obstante, la situación no pasó a mayores y, más allá del ardor que Andrea Valdiri alcanzó a sentir en sus ojos, pudo recuperarse sin problemas y seguir bailando.

Lo sucedido quedó registrado en el siguiente video:

Andrea Valdiri se mostró feliz por haber estado en el Carnaval Novembrino de Bolívar

Luego de su participación en el desfile, Andrea Valdiri subió a sus redes sociales un video en el que mostró lo bien que la pasó y le agradeció a la gente de Magangué por su cariño.

"Gracias Magangué por el cariño, los amo. Qué invitación tan espectacular, se sobraron", escribió.

 

