¡Andrea Valdiri le hizo contundente advertencia a Yina Calderón tras la pelea abandonada en Stream Fighters 4!

Después de meses de entrenamiento, el sábado 18 de octubre todo estaba listo para la pelea de boxeo de Yina Calderón contra Andrea Valdiri, en Stream Fighters 4.

Yina Calderón salió de primeras, tras una presentación al ritmo de Dragón Ball Z, y se instaló en el ring. Además, posteriormente, fue la aparición de Andrea Valdiri, que señaló que iba por el nocaut.

Sin embargo, la pelea tan solo duró 20 segundos debido a que Yina Calderón decidió retirarse y dejó en shock a los asistentes, los organizadores y las personas que se encontraban viendo el evento a través del streaming.

A partir de esa decisión, Andrea Valdiri fue la ganadora del cinturón, pero quedó con la inconformidad de no haberle brindado el espectáculo al público.

Y, en medio de ese panorama, le concedió una entrevista a The Corner TV y le hizo una advertencia contundente a Yina Calderón. ¿Cuál fue?

Esta fue la contundente advertencia que Andrea Valdiri le hizo a Yina Calderón tras lo ocurrido en Stream Fighters 4

Antes de la pelea, Andrea Valdiri y Yina Calderón pactaron que la que perdía no podía volver a mencionar a la otra.

De esa manera, la influencer barranquillera, acudiendo a ese acuerdo, dejó claro que nunca más la quiere escuchar hablando de ella.

"Para mí ella está borrada de mi cabeza, de mis historias, de todo. Para mí ella no existe y punto final", comenzó diciendo Andrea Valdiri.

"Y que se saque mi nombre de su boca y el de todas las personas, de verdad. No hay necesidad de denigrar en las redes sociales, hagamos un contenido bacano y de pronto la pelada más adelante cambie", añadió.

¿Qué le habría dicho Yina Calderón a su entrenador antes de abandonar la pelea vs. Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

Luego de que el árbitro paró la pelea porque Yina Calderón no estaba peleando, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 se acercó a donde su entrenador y tuvo un intercambio de palabras.

Fue así como, según algunos videos que están circulando, ella le habría dicho que sentía que Andrea Valdiri la iba a noquear, pero que ella no le iba a dar el gusto y se iba a ir.