Video: se reveló lo que Yina Calderón le habría dicho al entrenador antes de abandonar la pelea vs. La Valdiri

El pasado 18 de octubre de 2025, una gran cantidad de personas a nivel local y mundial estaban pendientes de la pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4, el evento de Westcol.

Esta batalla de boxeo inició sobre las 11:00 de la noche debido a que era el momento estelar. Sin embargo, luego de que se levantó el cartel del primer round, la pelea tan solo duró 20 segundos.

La razón de todo esto es que, tras el primer intercambio de puños, en donde Andrea Valdiri demostró más técnica y agilidad, Yina Calderón tomó la polémica decisión de retirarse y no cambió de parecer ante las peticiones del público ni de los organizadores.

En consecuencia, se terminó viviendo un momento álgido e, incluso, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 tuvo que abandonar el escenario protegida por el personal de seguridad.

Antes de que Yina Calderón le notificara la decisión al juez, tuvo un intercambio de palabras con su entrenador y, al parecer, según mostró un video inédito, le habría explicado el porqué no seguiría peleando.

Video: esto es lo que le habría dicho Yina Calderón a su entrenador antes de retirarse de la pelea vs. Andrea Valdiri en Stream Fighters 4

De acuerdo con lo que se puede apreciar en el video que está circulando en redes sociales, estas son las palabras que Yina Calderón le habría dicho a su entrenador tras no seguir peleando contra Andrea Valdiri:

Hágame caso, me va a noquear y no le voy a dar el gusto. Me voy a ir de aquí, yo no soy bruta

Esta fue la polémica declaración de Yina Calderón tras abandonar la pelea vs. Andrea Valdiri en Stream Fighters 4

Al día siguiente de lo sucedido en Stream Fighters 4, Yina Calderón rompió el silencio en su cuenta de Instagram y aseguró que ella siempre se ha dedicado al show que generó.

"Quedaste con tu cinturón y yo con toda la atención. Yo no vivo del boxeo, yo vivo del show", escribió Yina Calderón en una historia de Instagram.