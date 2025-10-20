CANAL RCN
Tendencias

Andrea Valdiri rompe el silencio y revela lo que le dijo a Yina Calderón en pleno ring

Andrea Valdiri habló sobre que le dijo a Yina Calderón durante el enfrentamiento en Stream Fighters.

Andrea Valdiri, Yina Calderón Stream Fighters
Foto YouTube: WestCOL Exclusive y WestCOL

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
11:09 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras la polémica derrota de Yina Calderón en el evento Stream Fighters, Andrea Valdiri rompió el silencio y contó qué ocurrió realmente entre ellas durante el enfrentamiento.

Hermana de Yina Calderón y mamá de Andrea Valdiri casi se van a los golpes: se dijeron de todo
RELACIONADO

Hermana de Yina Calderón y mamá de Andrea Valdiri casi se van a los golpes: se dijeron de todo

¿Cómo fue la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters?

Yina Calderón debía enfrentarse a Andrea Valdiri en uno de los combates más esperados de la noche. Sin embargo, apenas habían pasado 10 segundos desde el inicio de la pelea, cuando Calderón decidió renunciar al combate, sorprendiendo al público y a los demás participantes del evento.

La inesperada decisión generó todo tipo de reacciones, pues muchos esperaban un duelo intenso entre las dos creadoras de contenido.

¿Fue planeado?: Yina Calderón abre debate al revelar lo que la hizo bajarse del ring en ‘Stream Fighters’
RELACIONADO

¿Fue planeado?: Yina Calderón abre debate al revelar lo que la hizo bajarse del ring en ‘Stream Fighters’

¿Qué le dijo Andrea Valdiri a Yina Calderón durante la pelea?

En una entrevista con The Corner, la barranquillera contó que le pidió a Yina no abandonar el ring por respeto al público y al esfuerzo de los asistentes.

Tres golpecitos, una costilla y quedo lista... ella le había dicho al referí "no aguantó más", entonces yo le dije, yo te doy pasito, pero sigamos, explicó Valdiri.

Además, la influencer aprovechó para enviarle una indirecta a Yina por sus declaraciones en redes sociales:

Sé responsable. Si sabías que no haces ejercicio, no te metas en esta cag**”, afirmó.

Andrea Valdiri hizo una petición a los asistentes de ‘Stream Fighters’: ¿de qué se trata?
RELACIONADO

Andrea Valdiri hizo una petición a los asistentes de ‘Stream Fighters’: ¿de qué se trata?

El mensaje final de Andrea Valdiri a Yina Calderón

Al cierre de la entrevista, Valdiri fue contundente al afirmar que no tiene ningún tipo de rencor ni interés en mantener contacto con Yina Calderón.

"Para mí ella está borrada de mi cabeza, de mis historias, de todo, para mi ella no existe", destacó Andrea.

Por último, le pidió disculpas a todos los invitados, asistentes y espectadores, quienes esperaban con muchas ansias el enfrentamiento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Karely Ruiz compartió contundente mensaje tras polémica con Karina García

RCN Radio

App RCN Radio: toda la radio, música y entretenimiento en un solo lugar

Medellín

Feid anunció su esperada 'coffee party' en Medellín: fecha, hora y lugar

Otras Noticias

Finanzas personales

Nequi anuncia nueva suspensión de sus servicios para este mes de octubre: esta será la fecha

La billetera digital confirmó el habitual cierre de su plataforma por esta razón.

Millonarios

¿Por qué Millonarios no realizó minuto de silencio por Miguel Russo? Hinchas expresaron su indignación

Sin homenaje oficial: Millonarios omitió el minuto de silencio para recordar a Miguel Ángel Russo en El Campín, pese a tener conocimiento.

Animales

¡Adorables! Perritos con discapacidad se roban el show en desfile de disfraces

México

Asesinan en México a empresario paisa: ¿En circunstancias similares a las de B-King?

Cuidado personal

¿Cuánta carne roja se debe comer a la semana según los nutricionistas?