Andrea Valdiri rompe el silencio y revela lo que le dijo a Yina Calderón en pleno ring

Tras la polémica derrota de Yina Calderón en el evento Stream Fighters, Andrea Valdiri rompió el silencio y contó qué ocurrió realmente entre ellas durante el enfrentamiento.

¿Cómo fue la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters?

Yina Calderón debía enfrentarse a Andrea Valdiri en uno de los combates más esperados de la noche. Sin embargo, apenas habían pasado 10 segundos desde el inicio de la pelea, cuando Calderón decidió renunciar al combate, sorprendiendo al público y a los demás participantes del evento.

La inesperada decisión generó todo tipo de reacciones, pues muchos esperaban un duelo intenso entre las dos creadoras de contenido.

¿Qué le dijo Andrea Valdiri a Yina Calderón durante la pelea?

En una entrevista con The Corner, la barranquillera contó que le pidió a Yina no abandonar el ring por respeto al público y al esfuerzo de los asistentes.

Tres golpecitos, una costilla y quedo lista... ella le había dicho al referí "no aguantó más", entonces yo le dije, yo te doy pasito, pero sigamos, explicó Valdiri.

Además, la influencer aprovechó para enviarle una indirecta a Yina por sus declaraciones en redes sociales:

Sé responsable. Si sabías que no haces ejercicio, no te metas en esta cag**”, afirmó.

El mensaje final de Andrea Valdiri a Yina Calderón

Al cierre de la entrevista, Valdiri fue contundente al afirmar que no tiene ningún tipo de rencor ni interés en mantener contacto con Yina Calderón.

"Para mí ella está borrada de mi cabeza, de mis historias, de todo, para mi ella no existe", destacó Andrea.

Por último, le pidió disculpas a todos los invitados, asistentes y espectadores, quienes esperaban con muchas ansias el enfrentamiento.