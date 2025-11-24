Andrea Valdiri fue captada con otro hombre en medio de especulaciones por una supuesta infidelidad

Las redes sociales se encendieron este fin de semana en medio de la incertidumbre sobre la relación de Andrea Valdiri con Juan Daniel Sepúlveda.

La influencer barranquillera, una de las figuras más seguidas del país, fue vista junto a un hombre que no sería su actual pareja, lo que desató una ola de especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambos.

¿Andrea Valdiri le fue infiel a Juan Daniel Sepúlveda?

El ambiente entre la creadora de contenido y Sepúlveda ya venía levantando sospechas desde días atrás, cuando los seguidores notaron cambios significativos en su actividad digital.

La ausencia de publicaciones juntos, los comentarios que desaparecieron y la eliminación de varias fotos en pareja alimentaron los rumores de infidelidad de Andrea Valdiri entre los internautas, quienes siguen cada detalle de la vida de ambos.

A esto se sumó que la pareja dejó de seguirse mutuamente en Instagram, un gesto que para muchos habría sido la primera señal pública de una posible ruptura. Las imágenes de viajes, celebraciones y momentos íntimos que antes solían compartir también fueron retiradas de sus perfiles.

Además de ello, Sepúlveda publicó un mensaje enigmático en su cuenta de Instagram que muchos interpretaron como una indirecta:

No le bastó con un solo… pero bueno, entre cielo y tierra no hay nada oculto, escribió.

La fotografía entre Andrea Valdiri con otro hombre que es tendencia

La polémica alcanzó un nuevo nivel cuando empezó a circular una foto en la que Valdiri aparece acompañada de otro hombre. De acuerdo con portales de entretenimiento, la persona que aparece a su lado no sería Sepúlveda, lo que multiplicó los comentarios sobre un presunto engaño.

Por ahora, ninguno de los dos ha ofrecido una declaración oficial que confirme o desmienta la situación. Todo permanece en el terreno de las especulaciones, y solo hasta que alguno decida hablar se sabrá si los rumores de infidelidad de Andrea Valdiri tienen fundamento o si se trata de otra ola mediática alimentada por redes sociales.