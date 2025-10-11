Karina García sorprendió al revelar la millonaria cifra que cobra por un evento de solo dos horas

La millonaria cifra que cobra Karina García por un evento generó conversación entre sus seguidores, luego de que la influenciadora y modelo revelara en televisión cuánto llega a ganar por solo un par de horas de trabajo. Su sinceridad sobre los altos ingresos que percibe ha despertado admiración.

Durante una charla en el reality dominicano La Mansión de Luinny, Karina García dejó sin palabras a sus compañeros al contar que puede facturar miles de dólares en una sola noche, dependiendo del tipo de evento y de la exclusividad del lugar.

Según explicó, su presencia en discotecas o eventos privados tiene una tarifa elevada debido a la gran cantidad de público que suele atraer y al impacto mediático que genera su participación.

¿Cuánto gana Karina García en un evento?

La exintegrante de La Casa de los Famosos Colombia aseguró que ha cobrado hasta 10.000 dólares por evento, una suma que, al cambio actual, supera los 37 millones de pesos colombianos.

Aunque reconoció que ya no participa con tanta frecuencia en este tipo de actividades, aclaró que sus tarifas varían según la duración, el país y el formato del compromiso.

“Depende del evento, pero me contratan como host o invitada especial. A veces son dos horas, otras, un poco más”, comentó la modelo, mientras los demás concursantes reaccionaron sorprendidos por la cifra revelada.

Reacciones ante la millonaria cifra que cobra Karina García por un evento

El video de la confesión rápidamente se volvió viral en redes sociales. Algunos usuarios celebraron su éxito profesional y aseguraron que “cobra lo que vale su imagen”, mientras otros hablaron sobre los altos honorarios, comparándolos con los salarios promedio en Colombia.

La millonaria cifra que cobra Karina García por un evento demuestra el nivel de influencia que ha alcanzado en la industria del entretenimiento latino, donde su carisma, trayectoria y presencia en redes la han convertido en una de las figuras más solicitadas del momento.