Cruda revelación de Yeferson Cossio sobre su infancia en Medellín: “Veía cómo asesinaban gente”

Para nadie es un secreto que Yeferson Cossio es uno de los influenciadores que ha tomado más fuerza en las redes sociales en los últimos tiempos, puesto que su contenido ha logrado cautivar a millones de seguidores, quienes le han manifestado en varias oportunidades el respeto, admiración y cariño por su trabajo.

A pesar de que el antioqueño de 29 años no acostumbrado a revelar muchos detalles de su vida privada, en los últimos días dio a conocer una publicación demostrando el gran cariño por su hermana, Cintia Cossio, quien es una de las personas más importantes de la vida del ‘influenciador’, a pesar de las fuertes bromas que se hacen en las redes sociales.

En medio de la publicación que se hizo en su cuenta de Instagram, millones de seguidores comentaron la imagen del reconocido influenciador. Sin embargo, solo un comentario llamó la atención del antioqueño, haciendo que Yeferson Cossio hiciera una fuerte revelación sobre su pasado y sobre el amor profundo por su hermana.

Fuerte revelación de Yerferson Cossio a sus seguidores

La fuerte confesión la hizo el influenciador por medio de una historia de Instagram, donde tomó pantallazo del comentario del fan tras subir la foto con su hermana, el cual decía “es admirable el amor que le tienes a tu hermana”, haciendo que el influenciador abriera su corazón y contara detalles de su pasado en una de las comunas de Medellín.

“¿Y cómo no le voy a tener amor? Tuvimos una infancia de mie…, aguantábamos hambre, nos quitaban los servicios, nos humillaban, a mí me golpeaban porque era una mala persona. De hecho, los padres de los otros niños no los dejaban juntar conmigo, solo Anderson Torres desobedecía a su mamá y no me daba la espalda”, fueron las primeras palabras del Yeferson Cossio.

Asimismo, relató las características de la ausencia de sus padres durante su infancia, señalando que su barrio era uno de los lugares más peligrosos de Medellín, ya que observaba cómo asesinaban a diversas personas.

“Nuestros padres nunca estaban porque estaban ocupados, trabajando, para que nosotros ‘no viviésemos lo que ellos tuvieron que vivir’. Vivíamos en una comunidad marginada y llena de violencia, veíamos, literalmente, como asesinaban gente y eso era normal para nosotros. Ese era el día a día”, añadió Yeferson Cossio.

Yeferson Cossio y su amor profundo a su hermana

Por último, el influenciador resaltó la buena relación que tiene su hermana, dejando claro que es más importante que hasta sus propios padres, teniendo en cuenta que fue la estuvo presente en gran parte de su infancia.

“¿Cómo no la voy a amar? Si era lo único bonito que yo tenía cuando vivía un infierno en vida. Siempre nos hemos tenido el uno al otro. Siempre nos motivamos a seguir adelante, sin importar por qué”, finalizó.

