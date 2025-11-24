Delfines rosados: el espectáculo de la naturaleza que puede observarse en el país

El delfín rosado de río, o conocido como tonina, es considerado como una de las especies más carismáticas que habitan principalmente entre las cuencas del río Amazonas y Orinoco en América del Sur.

Su amplia capacidad para adaptarse le ha permitido a esta especie poder conquistar un amplio número de hábitats que pasan desde los canales de estos abundantes ríos hasta algunas lagunas y bosques inundados.

¿En dónde se pueden ver delfines rosados en Colombia?

Esta exótica especie se puede encontrar en el Amazonas colombiano ya que habita en los ríos Caquetá, Apaporis, Mirití Paraná, Cahuinarí, Putumayo, Igará Paraná, Cotué, Amazonas. Así mismo, se puede encontrar en distintos tributarios y lagos, como los lagos de Tarapoto y La Paya.

En la Orinoquia se encuentra en los ríos Meta, Guayabero, Yucao, Manacacías, Tillavá, Planas, Vichada, Tomo, Tuparro, Guaviare, Inírida, Orinoco, Bita, Arauca, Cravo Norte y Casanare.

Uno de los recorridos más populares, conocido como “paraíso natural”, inicia en Puerto Gaitán en donde se da inicio a esta travesía en el malecón turístico y sigue hasta el río Manacacías en donde este converge con los ríos Yucao y Meta.

Según la alcaldía local de Puerto Gaitán, esta se ha convertido en una de las zonas más populares entre exploradores a raíz de la amplia cantidad de avistamientos que suelen verse a lo largo del año.

¿Cuáles son los riesgos para los delfines rosados?

Portales animalistas han alertado sobre el impacto negativo que las interacciones humanas han desarrollado sobre esta importante especie ya que se han detectado casos en los que algunos de estos ejemplares son capturados por pescadores, al ser considerados como competencia sobre el recurso pesquero.

Así mismo, diferentes factores como la deforestación, la contaminación del agua, las malas prácticas turísticas, captura, matanza, entre otros problemas, relacionados con el cambio climático, se han convertido en algunas de las principales amenazas para esta especie de mamíferos acuáticos.