Andrea Valdiri lanzó sorprendente 'elogio' sobre Yina Calderón y dejó a todo el mundo en shock: ¿qué dijo?

A un día de la estelar pelea en Stream Fighters, Andrea Valdiri emitió un impensado comentario que ha dado de qué hablar. ¿Cuál fue?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
10:49 a. m.
Andrea Valdiri, la reconocida influencer barranquillera, tendrá una pelea de boxeo con Yina Calderón, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, este sábado 18 de octubre de 2025.

En el evento Stream Fighters 4, que es de boxeo amateur y es organizado por Westcol, ambas se subirán al ring ante aproximadamente 24.000 espectadores que estarán presentes en el Coliseo MedPlus, en Bogotá.

Yina Calderón y Andrea Valdiri han tenido múltiples diferencias y, por lo tanto, se han retado constantemente desde que se confirmó la pelea.

De hecho, en la noche del 16 de octubre de 2025, Andrea Valdiri estuvo junto a Westcol en una transmisión de Kick y aseguró que "los puños estarán duros".

Sin embargo, más allá de los comentarios adversos que se han dicho a lo largo de los meses, Andrea Valdiri mencionó un impensado elogio relacionado con Yina Calderón y dejó a todos en shock. ¿Cuál fue?

En video: este fue el elogio que Andrea Valdiri dijo sobre Yina Calderón, antes de la pelea en Stream Fighters 4

Durante su conversación con Westcol en la noche del 16 de octubre de 2025, Andrea Valdiri reconoció que sabe que su pelea con Yina Calderón es la más estelar del evento.

Y, teniendo en cuenta ese contexto, valoró las estrategias que su rival ha utilizado para que una gran cantidad de personas hablen de Stream Fighters 4 y de su duelo.

"Debo de reconocer algo y es que desde que nosotras estamos en esto, Stream Fighters sonó mucho por el trabajo de las dos. Eso yo no lo puedo quitar", comenzó diciendo Andrea Valdiri.

"Ella hizo su bulla, bacano, y yo hice la mía. Que somos diferentes estilos, sí, pero a la final se hizo un buen trabajo para que la gente viera un buen show", complementó la reconocida influencer.

¿En dónde se podrá ver la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón, en Stream Fighters 4?

La pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri será la última de las seis que están programadas en la cuarta edición de Stream Fighters.

Además, las personas que no vayan al Coliseo MedPlus, pueden ser testigos del enfrentamiento de boxeo a través de la cuenta de Kick de Westcol, que comenzará transmisión a las 4:00 de la tarde.

 

