Millonaria multa que deberá pagar Andrea Valdiri o Yina Calderón si no asisten a pelea de Stream Fighters

La anticipada contienda de boxeo entre las reinas de contenido Andrea Valdiri y Yina Calderón está oficialmente blindada contra cualquier arrepentimiento de última hora.

En el marco de Stream Fighters 4, el masivo evento organizado por el streamer colombiano Westcol, se ha revelado un factor que garantiza el espectáculo: una cláusula de penalización económica tan alta que hace imposible la deserción de cualquiera de las participantes.

A pesar de las crecientes especulaciones y los comentarios que insinuaban una posible ausencia de Yina Calderón, fue la misma Valdiri quien se encargó de disipar las dudas.

Durante una reciente transmisión en vivo, la barranquillera Valdiri expuso públicamente los términos contractuales del evento. La revelación no solo confirmó la seriedad del compromiso sino que también elevó la expectativa por el show que se celebrará el 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá.

¿Cuánto cuesta arrepentirse del combate de Stream Fighters 4?

La empresaria y bailarina, Andrea Valdiri, detalló la cifra que la producción de Stream Fighters 4 estipuló para asegurar la presencia de las figuras públicas en el cuadrilátero.

La multa, aplicable a cualquiera de las dos celebridades que decida retirarse o no presentarse a la velada, asciende a la impresionante suma de 50.000 dólares, aproximadamente 200 millones de pesos colombianos.

Andrea Valdiri vs. Yina Calderón disputarán en ring de boxeo

Este requisito contractual asegura que el enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón se llevará a cabo, ya que la penalidad económica es un disuasivo de peso.

Valdiri aprovechó para enviar un mensaje directo a su contrincante, sugiriendo que, ante la existencia de supuestas deudas previas que enfrentaría Calderón, sería financieramente inviable asumir el pago de la multa.

La influencer concluyó con una advertencia: quien falte a la cita demostrará irresponsabilidad, pero sobre todo, una nula capacidad para afrontar una sanción de tal magnitud, confirmando que la presión mediática ahora tiene un respaldo legal y monetario.