Andrea Valdiri hizo una petición a los asistentes de ‘Stream Fighters’: ¿de qué se trata?

‘Stream Fighters’ se ha tomado el tema de conversaciones en todas las redes sociales a raíz de la contundencia de los enfrentamientos que se llevarán a cabo, pues algunas de las creadoras ya tenían rencillas previas al evento.

Por esto, la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri ha sido considerado, por algunos internautas, como el más esperado de la noche ya que ambas mujeres han sostenido diferencias contundentes con el paso de los años.

Andrea Valdiri hace petición a los asistentes de la pelea

Como es usual, Westcol realizó una ronda de entrevistas con cada uno de los participantes de la nueva edición de la pelea. Por esto, en la más reciente oportunidad, Andrea fue la invitada de la noche por lo que pudo revelar detalles de su preparación y algunos de los compromisos que se vio dispuesta a asumir para enfrentarse con Calderón.

La mujer sorprendió a los internautas al manifestar que actualmente “posee una gran responsabilidad con el país” ya que explicó que son cientos de personas las que “prefieren que gane ella y no Yina”.

Así mismo, la mujer aprovechó el espacio para hacer una importante solicitud a quienes asistirán al evento, pues considera que el apoyo por parte del público también será fundamental a la hora de obtener resultados óptimos.

“Toda mi gente que vaya a la pelea y apoye a la Valdiri se pueden colocar la camiseta de Colombia… Ryan Castro… necesito que vayas y cantes ese himno porque necesitamos prender ese día cívico”, manifestó la barranquillera.

Andrea Valdiri habla sobre la fanaticada de Yina Calderón

Otro de los temas que abordó Westcol correspondió a la cantidad de fanáticas que asistirán a la pelea y que apoyarán a Yina Calderón, pues, al ser organizador del evento, el antioqueño expresó que “siente que van a ir muchas de ellas”.

Ante dicho comentario, Andrea expresó su tranquilidad y felicidad ante la amplia fanaticada que su contrincante posee ya que considera que “las personas son libres para decidir el tipo de contenido que observan”.