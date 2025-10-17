Revelan nuevos detalles sobre una operación que antecedió la muerte de ‘Baby Demoni’

La repentina muerte de María Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’, ha causado conmoción entre sus seguidores y figuras en redes sociales.

La creadora de contenido de 24 años fue hallada sin vida el 14 de octubre, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Aunque inicialmente se habló de un posible suicidio, amigos y familiares piden una investigación exhaustiva debido a las inconsistencias observadas en el caso.

El testimonio que abre nuevas dudas

Uno de los amigos más cercanos de la joven, identificado en TikTok como ‘ChinchePB’, compartió un video en el que habló sobre los difíciles momentos que vivió la ‘influencer’ antes de su fallecimiento. Según su relato, ‘Baby Demoni’ se había sometido recientemente a una cirugía estética de alto riesgo, lo que podría haber influido en su estado físico y emocional.

Ella tuvo dos paros cardiovasculares. Yo pensé que iba a salir de esto porque era muy luchona.

De acuerdo con el mismo testimonio, la intervención fue una liposucción, un procedimiento estético que puede implicar riesgos considerables si no se realiza bajo condiciones médicas seguras.

“Ella se aguantó todo el dolor de la cirugía y no era cualquier cirugía, era una liposucción”, afirmó el amigo, destacando la fortaleza de la joven ante el dolor.

Este detalle ha llevado a muchos usuarios en redes a cuestionar si la operación y sus posibles complicaciones pudieron tener relación con el desenlace fatal.

La versión del compañero sentimental

La pareja de la ‘influencer’, conocido como ‘Samor one’, ofreció su versión. Según relató en redes sociales, tras una discusión con María Alejandra salió del lugar y, al regresar, la encontró en estado crítico, aparentemente intentando hacerse daño. El joven negó cualquier implicación en los hechos y anunció acciones legales contra quienes lo han señalado públicamente.

Yina Calderón, también creadora de contenido y amiga de la víctima, pidió públicamente que se aclare lo sucedido. Según ella, el cuerpo de ‘Baby Demoni’ presentaba signos de asfixia, lo que contradice la hipótesis inicial de un suicidio.