CANAL RCN
Tendencias

Revelan nuevos detalles sobre una operación que antecedió la muerte de ‘Baby Demoni’

El testimonio de un amigo cercano revela nuevos detalles sobre un procedimiento reciente y las dudas que rodean la trágica muerte de la joven ‘influencer’.

Baby Demoni
FOTO: Baby Demoni - Facebook

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
01:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La repentina muerte de María Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’, ha causado conmoción entre sus seguidores y figuras en redes sociales.

"Se escucharon un montón de gritos": se reveló la última llamada que tuvo Baby Demoni antes de su muerte
RELACIONADO

"Se escucharon un montón de gritos": se reveló la última llamada que tuvo Baby Demoni antes de su muerte

La creadora de contenido de 24 años fue hallada sin vida el 14 de octubre, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Aunque inicialmente se habló de un posible suicidio, amigos y familiares piden una investigación exhaustiva debido a las inconsistencias observadas en el caso.

El testimonio que abre nuevas dudas

Uno de los amigos más cercanos de la joven, identificado en TikTok como ‘ChinchePB’, compartió un video en el que habló sobre los difíciles momentos que vivió la ‘influencer’ antes de su fallecimiento. Según su relato, ‘Baby Demoni’ se había sometido recientemente a una cirugía estética de alto riesgo, lo que podría haber influido en su estado físico y emocional.

Ella tuvo dos paros cardiovasculares. Yo pensé que iba a salir de esto porque era muy luchona.

De acuerdo con el mismo testimonio, la intervención fue una liposucción, un procedimiento estético que puede implicar riesgos considerables si no se realiza bajo condiciones médicas seguras.

“Ella se aguantó todo el dolor de la cirugía y no era cualquier cirugía, era una liposucción”, afirmó el amigo, destacando la fortaleza de la joven ante el dolor.

Este detalle ha llevado a muchos usuarios en redes a cuestionar si la operación y sus posibles complicaciones pudieron tener relación con el desenlace fatal.

La versión del compañero sentimental

La pareja de la ‘influencer’, conocido como ‘Samor one’, ofreció su versión. Según relató en redes sociales, tras una discusión con María Alejandra salió del lugar y, al regresar, la encontró en estado crítico, aparentemente intentando hacerse daño. El joven negó cualquier implicación en los hechos y anunció acciones legales contra quienes lo han señalado públicamente.

Astróloga reveló impactante predicción sobre Baby Demoni que cambiaría el rumbo del caso
RELACIONADO

Astróloga reveló impactante predicción sobre Baby Demoni que cambiaría el rumbo del caso

Yina Calderón, también creadora de contenido y amiga de la víctima, pidió públicamente que se aclare lo sucedido. Según ella, el cuerpo de ‘Baby Demoni’ presentaba signos de asfixia, lo que contradice la hipótesis inicial de un suicidio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Andrea Valdiri

Andrea Valdiri lanzó sorprendente 'elogio' sobre Yina Calderón y dejó a todo el mundo en shock: ¿qué dijo?

Aida Victoria Merlano

"Abro convocatoria": contundente comentario de Aida Victoria Merlano tras la ruptura con Juan David Tejada

Redes sociales

"No me siento bien": la reacción de Yeferson Cossio ante el millonario obsequio que le dio su novia

Otras Noticias

Valle del Cauca

Bloqueo en la vía Cali – Buenaventura: millonarias pérdidas y miles de pasajeros afectados

Aparte del drama de los pasajeros, hay preocupación por la carga que no ha podido llegar a su destino.

Donald Trump

Exasesor del presidente Donald Trump se declaró no culpable de divulgar información clasificada

Bolton estuvo en la primera administración de Trump, concretamente entre 2018 y 2019.

América de Cali

América de Cali se medirá contra los grandes de Europa: fue invitado a prestigioso torneo

Dian

Gobierno hace duro llamado contra deudores en el país: tendrán duras consecuencias con sus finanzas

Enfermedades

Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos