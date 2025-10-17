CANAL RCN
“Si Andrea no baja de peso, me retiro”: la advertencia de Yina Calderón previa a la pelea

La creadora de contenido hizo una seria advertencia que podría comprometer su participación en ‘Stream Fighters’.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

octubre 17 de 2025
02:37 p. m.
En menos de 48 horas se llevará a cabo la famosa pelea del año organizada por el empresario ‘Westcol’ en el que un selecto grupo de influencers se enfrentarán en el ring de boxeo más viral de Latinoamérica.

Sin embargo, previo a la pelea, varias participantes han hecho serias advertencias sobre el desarrollo de la misma y las obligaciones que todos deben cumplir para el desarrollo “transparente” del evento.

Yina Calderón advierte una condición en ‘Stream Fighters’

Calderón se ha sumado a un sin fin de polémicas durante las semanas más recientes por lo que su programa virtual ha sido el espacio ideal para que cientos de fanáticos demuestran apoyo a la mujer, mientras que otros han optado por hacerle saber algunas de sus críticas más contundentes.

En su último programa, la mujer hizo una seria advertencia a los organizadores de ‘Stream Fighters’ ya que manifestó que parte de las condiciones del encuentro era que Andrea Valdiri tenía que bajar de peso, mientras que ella tenía que subir. Por esto, mencionó que, pese a que ya le estaba “regalando estatura”, si la barranquillera no cumplía con los requisitos no iba a enfrentarse en el ring.

“Vuelvo y lo repito, si mañana Andrea Valdiri no ha bajado al peso acordado yo me retiro de la pelea porque yo no le voy a regalar peso, yo no lo voy a hacer porque ya le estoy regalando estatura y decidí pelear con ella… yo fui quien tomó la decisión”, manifestó.

Yina Calderón pide transparencia en el resultado de la pelea

La polémica se ha ampliado cada vez más ya que Calderón también mencionó que la marca patrocinadora le hizo saber un error en la medida de los guantes que usarán para el evento. Por esto, su incomodidad no se hizo esperar ya que exigió el número que había solicitado con anticipación.

“Espero Westcol y confío, porque sé que tiene un mánager muy serio, que no haya algún tipo de trampa en los resultados o de preferencias porque, así ellas sean sus amigas, todos hacemos parte del mismo evento”, finalizó la mujer.

