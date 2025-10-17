Andrea Valdiri revela cómo reaccionaría si Yina Calderón gana la lucha de Stream Fighters

Luego de varias semanas de entrenamiento y muchos momentos polémicos, la esperada pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón está a punto de realizarse.

¿Cuándo será la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón?

Este sábado 18 de octubre, las creadoras de contenido se subirán al ring en el evento ‘Stream Fighters’, donde se definirá quién se lleva la victoria en una de las peleas más comentadas del año.

Durante varios meses, ambas han mostrado en redes sociales sus entrenamientos, enfrentamientos previos y el esfuerzo físico y mental que han invertido para llegar preparadas a esta competencia.

¿Qué dijo Andrea Valdiri si Yina Calderón le gana en ‘Stream Fighters’?

En una transmisión en vivo junto al streamer Westcol, organizador del evento, Andrea Valdiri habló sobre el combate y la expectativa que ha generado entre sus seguidores.

La barranquillera admitió sentir presión, pero aseguró que su disciplina y determinación serán clave para lograr la victoria:

Desde que acepté este reto, sabía que iba a ganar. Me he preparado con disciplina y con mucha entrega, afirmó Valdiri.

Por su parte, Westcol expresó que, si Yina Calderón llegara a vencer, el resultado sería histórico:

“Si eso llega a pasar, esa mujer hace historia. Nos toca hacerle un monumento y guardar silencio”, comentó el streamer entre risas.

Finalmente, Andrea Valdiri concluyó que, aunque “todo puede pasar en el ring”, ella confía plenamente en su entrenamiento y está segura de que será la próxima ganadora del evento. Por el momento, varios seguidores se encuentran a la espera del evento.