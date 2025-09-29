¿Ya no la quiere?: Altafulla confirma que su sentimiento hacia Karina García cambió

Andrés Altafulla ha sorprendido a su amplia fanaticada al sincerarse, en una nueva oportunidad, sobre sus más sinceros sentimientos hacia Karina García, quien ha desatado toda una ola de comentarios en redes tras presumirse que su relación con el barranquillero ya habría llegado a su fin.

Andrés Altafulla revela sus sentimientos hacia Karina García

El intérprete de ‘Un coleto como yo’ tuvo la oportunidad de ofrecer una entrevista, en las horas más recientes, a un medio de comunicación por lo que en dicho espacio radial el hombre se sinceró y reveló algunos detalles de su vida laboral y sentimental.

En medio de la entrevista, los locutores decidieron romper el silencio y realizar una cuestionada pregunta que ha tenido en vilo a los más fieles fanáticos de la pareja. De esta manera, le preguntaron sobre su aparente malestar cuando le hablaban de Karina García, pues los rumores de su separación han abierto fuertes debates entre sus fanáticos.

Sin embargo, la respuesta, por parte del ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, sorprendió a sus más fieles seguidores, pues con sus palabras algunos manifestaron que los sentimientos del barranquillero habrían cambiado de manera positiva e intensa.

“No, no me cansa que me pregunten por Karina. Yo a Karina la amo, ella lo sabe… más que a nadie, a ella y a sus hijos. Quiero que cada día esté más arriba, que sea la mujer más grande de Colombia”, explicó el hombre.

Así mismo, dio a conocer que iba a acompañar a la modelo en su próximo enfrentamiento en ‘Stream Fighters’, pues la antioqueña tendrá participación al enfrentarse con otra creadora de contenido.

Andrés Altafulla se presenta en Miss Universe Colombia 2025

Por otro lado, el cantante sorprendió a sus más fieles fanáticos al tener la oportunidad de presentarse en la más reciente gala con la que se conoció a la nueva Miss Universe Colombia 2025 que representará al país en la próxima edición del famoso certamen de belleza.

De esta manera, su presentación se llevó grandes elogios ya que el barranquillero brilló al lado de las candidatas al interpretar algunos de sus más grandes éxitos con los que su música se ha expandido internacionalmente.