“Privado se valora más”: Altafulla habla sobre su situación sentimental y genera debate en redes

Los participantes de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya se encuentran preparándose para ingresar a las instalaciones del reality y vivir aislados de la realidad con personas desconocidas.

Por esto, el selecto grupo de celebridades ya ha tenido la oportunidad de reunirse para ofrecer distintas declaraciones, participar en conversatorios y tener un abreboca de lo que será la convivencia durante los próximos meses.

Ante el esperado inicio, Karen Sevillano y Andrés Altafulla tuvieron la oportunidad de participar en dichas dinámicas en las que también revelaron detalles de su vida personal y ofrecieron recomendaciones para sobrevivir durante el juego.

Altafulla habla sobre su vida sentimental

No cabe duda de que el triunfo de Andrés Altafulla protagonizó uno de los acontecimientos más populares durante el 2025 en Colombia. Su triunfo no solo fue celebrado por miles de internautas, sino por cientos de ciudadanos de su ciudad natal que recibieron al hombre como todo un dios.

Así mismo, su relación con Karina García fue uno de los temas más controversiales por lo que el más reciente encuentro, dentro de La Casa de los Famosos, fue el espacio ideal para que sus fanáticos lo pudieran cuestionar sobre su actual situación sentimental.

Ante dichas preguntas, el barranquillero decidió romper el silencio al revelar algunas de las condiciones que pondrá a la que será su próxima relación sentimental, pues también explicó su intención de manejarla por fuera de las cámaras.

“Lo mejor es mantener tu vida, tu intimidad y tus vainitas privadas. Creo que las disfrutas más y las valoras más. A parte, lo que se ama se cuida y la mejor manera de cuidarlo es no exponerlo a ese mundo de pirañas. Estoy soltero y haciendo plata”, explicó el cantante.

Participantes de La Casa de los Famosos se sinceran

Por otro lado, los participantes confirmados, que ingresarán el próximo lunes 12 de enero, ya han participado en conversatorios en donde han salido a la luz algunas presuntas rencillas entre ellos.

Algunas de las más polémicas corresponden a las fuertes pullas que Marilyn Patiño le envío a Mariana Zapata y las reacciones negativas hacia el más reciente anuncio de Valentino Lázaro como participante confirmado.