Bad Bunny enfrenta millonaria demanda: habría usado indebidamente la voz de una mujer en sus canciones

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido artísticamente como Bad Bunny, se encuentra una vez más en el ojo del huracán a raíz de una nueva y millonaria demanda en su contra en donde se alega el uso indebido de la voz de una mujer en varias canciones de su catálogo.

Bad Bunny es demandando

Según Billboard, la demanda fue presentada este lunes 5 de enero en Puerto Rico. El documento alega el uso indebido de la voz de Tainaly Serrano Rivera, quien se puede escuchar hablando en algunas canciones del puertorriqueño como ‘Solo de mí’ y ‘EoO’ de su más reciente álbum ‘Debí tirar más fotos’.

En el documento se explica que la frase utilizada en dichas canciones dice: “Mira puñeta, no me quiten el perreo”. Dichas palabras no solo han sido utilizadas en la canción ya que también se ha implementado como parte de los más recientes espectáculos del puertorriqueño, tanto en su residencia como en algunos de sus conciertos de la gira mundial que se encuentra haciendo.

Según Rivera, esta frase fue grabada a petición de La Paciencia, socio productor del artista, mientras ambos estudiaban juntos en la universidad en el año 2018. La demanda se presenta alegando la violación de la ley de derecho a la imagen y pide 16 millones de dólares por distintos daños y perjuicios por parte del artista, su socio productor y Rimas Entertainment, sello discográfico.

“Al momento de la solicitud, no se explicó el propósito del audio. Tampoco se le informó a la demandante que su identidad sería utilizada y explotada comercialmente. No se discutió ningún tipo de compensación. No se firmó ningún contrato o acuerdo, ni licencia ni autorización alguna”, explica la demanda, citada por Billboard.

Hasta el momento, ninguna de las partes demandadas se ha pronunciado con respecto a las acciones legales en su contra.

Bad Bunny ya habría sido demandado

Cabe recordar que el intérprete de ‘Pitorro de coco’ ya habría sido demandado en una primera ocasión por presuntamente haber utilizado la voz de su exnovia en algunas de sus canciones como ‘Pa’ ti’ y ‘Dos mil 16’, sin su respectivo consentimiento.

La millonaria demanda que exigía la suma de 40 millones de dólares refutó que se usó la voz de Carliz De La Cruz Hernández al mencionar la frase “Bad Bunny baby”.