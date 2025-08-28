Inesperado: Andrés Altafulla hizo fuerte revelación sobre su relación con Karina García

Andrés Altafulla, el actor que se ganó La Casa de los Famosos Colombia 2025, le concedió una entrevista al pódcast Realidades Ocultas y habló sin filtros de su relación sentimental con Karina García.

Cuando el romance comenzó en el reality, varias personas llegaron a decir que lo de ellos no iba a funcionar en el mundo exterior. Sin embargo, el cantante y la modelo se han encargado de demostrar que se entienden a la perfección.

No obstante, en el diálogo con el pódcast, Andrés Altafulla reconoció que han tenido que enfrentar situaciones difíciles con Karina García. ¿Cuál ha sido el detonante de todo? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Andrés Altafulla reveló qué ha sido lo más difícil de su relación con Karina García

El cantante barranquillero que se coronó como el ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2025, reconoció que no es sencillo que su relación esté bajo los ojos de la opinión pública.

"Es demasiado difícil llevar una relación mediática y poder hacer planes normales y lidiar con lo que todos los días te dicen y te escriben", comenzó detallando Andrés Altafulla.

"No solo hay personas malintencionadas, sino que también que no miden sus palabras o que simplemente aparecen con el fin de ocasionar discordia. Es algo muy complicado y se necesita de mucha madurez para sobrellevarlo", complementó.

Sin embargo, recalcó que su amor con Karina García es real y que, por lo tanto, juntos han encargado de brindarse la estabilidad que necesitan para superar los momentos que se tornan complicados por las opiniones mediáticas.

Andrés Altafulla reconoció que La Casa de los Famosos Colombia 2025 ha sido una de las mejores experiencias de su vida

En la entrevista con el pódcast Realidades Ocultas, Andrés Altafulla volvió a agradecerle a La Casa de los Famosos Colombia 2025 por la oportunidad y detalló que le quedaron una gran cantidad de recuerdos y aprendizajes importantes.

Asimismo, expresó que se le han abierto múltiples oportunidades con las que soñaba y que se encuentra enfocado en seguir progresando en su carrera musical.