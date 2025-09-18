Andrés Parra reveló cómo ha enfrentado su adicción a las relaciones sexuales

Uno de los actores más reconocidos en el medio artístico compartió cómo ha enfrentado su adicción y la manera en que lidia con este tipo de problemáticas.

¿Cuál es la adicción que sufre Andrés Parra?

El actor se ha destacado por participar en diferentes producciones como 'El Comandante'; 'Robo del siglo', entre muchas más, consolidándose como uno de los grandes actores en la industria de la televisión.

En esta ocasión, el actor tuvo la oportunidad de estar en una entrevista de radio, donde profundizó sobre su adicción a las relaciones íntimas. Durante la entrevista, reveló que sus adicciones surgieron a raíz de la fama, los lujos y todo lo que implica el mundo del entretenimiento.

He sido adicto a la comida, el cigarrillo, el porn*, el sex*, las redes sociales, el azúcar, la bici y el bazuco de la aprobación de los demás, expresó Andrés Parra en el podcast.

¿Cómo se recuperó Andrés Parra de sus adicciones?

Aunque al principio el actor desconocía las alternativas para mejorar su condición, poco a poco comenzó a sentirse atraído por la meditación y terapia.

Con la meditación, los beneficios se vieron a ver seis meses o al año después.. Creo que hay un momento de la meditación que te deja empezar a ver y cambias de chip, recalcó el actor.

Recordó que, en sus inicios como actor, llegó a pesar 123 kilos, una etapa muy difícil en la que recurrió a las sustancias. Enfatizó que, si no intentaba cambiar su propio contexto, no lograría superar ese momento de su vida. Con el tiempo, comprendió los múltiples cambios que debía realizar para transformar tanto su entorno como su propia vida.

Lo más importante es la transformación personal y el contexto. La meditación lo lleva a usted a la consciencia, expresó Parra durante la entrevista.

¿Cómo ha sido la relación sentimental de Andrés Parra?

Desde que comenzó su relación sentimental con Juliana Rivera, su vida tomo un cambio radial. Aunque ambos prefieren mantener una relación privada, se han mostrado de forma sólida y llena de mucho compromiso.

Recientemente, el actor compartió una fotografía junto con ella, recalcando su amor entre ellos.