Angelina Jolie revela los momentos más dolorosos tras su divorcio con Brad Pitt

Angelina Jolie calificó como “emocionalmente difíciles” los momentos vividos durante su proceso de divorcio con Brad Pitt, tanto para ella como para sus seis hijos.

Así lo expresó en una nueva declaración judicial presentada este lunes ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, en el marco de la prolongada disputa legal que mantiene con su exesposo. La actriz señaló que el impacto emocional del conflicto ha sido profundo y que continúa afectando la dinámica familiar.

El más reciente capítulo de esta batalla judicial gira en torno a la propiedad que ambos compartían en Château Miraval, Francia. Brad Pitt solicitó al tribunal que Jolie entregue una serie de mensajes privados relacionados con la disputa sobre el castillo, que ha sido motivo de desacuerdo desde su separación. La propiedad, además de ser un activo millonario, representa un símbolo del pasado compartido por la pareja, cuya ruptura sigue generando tensiones legales y mediáticas.

Angelina Jolie dice que no ha vuelto a Miraval tras su divorcio con Brad Pitt

“Los acontecimientos que me llevaron a tener que separarme de mi exmarido fueron emocionalmente difíciles para mí y para nuestros hijos. Al solicitar el divorcio, le dejé el control (y la residencia completa) de nuestras casas familiares en Los Ángeles y en Miraval, sin compensación, lo cual esperaba que me diera más tranquilidad en su trato conmigo después de un período difícil y traumático”, señala uno de los documentos a los que accedió Page Six.

En una reciente declaración judicial, Angelina Jolie afirmó que, hasta la fecha, ni ella ni sus hijos han vuelto a pisar la propiedad de Château Miraval, debido a su vínculo emocional con los dolorosos acontecimientos que rodearon el proceso de divorcio con Brad Pitt.

La actriz señaló que, tras la separación, inició de inmediato la búsqueda de una nueva vivienda para su familia, optando inicialmente por alquilar un lugar mientras encontraba una solución más estable.

Los 33 mil dólares que Angelina Jolie le pide a Brad Pitt

En su más reciente declaración ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, Angelina Jolie expuso los retos económicos que ha enfrentado desde su separación con Brad Pitt. La actriz indicó que sus ahorros permanecen “inmovilizados en Miraval”, la propiedad en disputa ubicada en Francia, y que no ha recibido pensión alimenticia ni otro tipo de apoyo financiero por parte de su exesposo.

Además, señaló que durante un periodo decidió rechazar ofertas laborales para dedicarse al cuidado de sus hijos, lo que ha tenido un impacto considerable en su situación financiera.