CANAL RCN
Tendencias

Anuel AA, tras ‘sold out’ en Bogotá, anunció segundo concierto en Colombia

Tras agotar entradas en Bogotá, Anuel AA confirmó un segundo concierto en Colombia. Se presentará el 25 de octubre en Medellín.

Anuel AA: Conciertos en Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
01:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fenómeno urbano Anuel AA, luego de lograr un “sold out” en su concierto en el Movistar Arena de Bogotá, el reconocido artista puertorriqueño anunció una segunda fecha en Colombia.

Directivos no recomiendan la presencia de Anuel AA en el Coliseo de Puerto Rico tras reciente tiroteo
RELACIONADO

Directivos no recomiendan la presencia de Anuel AA en el Coliseo de Puerto Rico tras reciente tiroteo

Esta será en la ciudad de Medellín, donde promete una noche llena de energía, ritmo y conexión con sus fans.

El intérprete de éxitos como 'Más rica que ayer' y 'Me contagié' se presentará en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado el próximo 25 de octubre, un día después de su cita en la capital. Las boletas ya están disponibles a través de TuBoleta.com, y todo apunta a que el espectáculo también logrará un lleno total.

Bogotá vivirá el primer show de Anuel en su regreso a Colombia

El 24 de octubre, Anuel AA regresará a los escenarios colombianos con una presentación en el Movistar Arena de Bogotá, donde los fanáticos agotaron la boletería en cuestión de horas.

Anuel y Blessd conmocionan a sus fanáticos al aparecer por las calles de Medellín
RELACIONADO

Anuel y Blessd conmocionan a sus fanáticos al aparecer por las calles de Medellín

Este concierto marca su gran regreso al país, luego de varios años sin presentarse en vivo ante el público colombiano.

Medellín, la nueva parada en la gira de Anuel AA

La elección de Medellín no es casual. La ciudad es considerada la cuna del reguetón latinoamericano, hogar de figuras como J Balvin y Maluma, y epicentro de las colaboraciones más influyentes del género.

La visita de Anuel AA no solo representa un espectáculo de talla internacional, sino también una oportunidad para estrechar lazos con la escena urbana local.

Los seguidores del trap latino esperan una presentación que combine potencia, emoción y un posible anuncio de nuevos proyectos musicales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Ella es Sara Cardona, la reconocida reportera colombiana que cautiva en Estados Unidos

Redes sociales

La Jesuu reveló amenazas por parte de la hermana de Yina Calderón: ¿qué ocurrió?

Artistas

J Balvin compartió emotivo mensaje a Zion tras estar hospitalizado, ¿qué dijo?

Otras Noticias

Clan del Golfo

Fin del imperio de los hermanos Prada: lavaban millones del Clan del Golfo y vivían entre yates y mansiones

Yates, relojes de alta gama, propiedades en España y una red de empresas fachada fueron los símbolos del poder económico de los hermanos Prada, los encargados de lavar $182.000 millones del Clan del Golfo.

WhatsApp

Alertan sobre nuevo virus en WhatsApp que se está propagando en Sudamérica: así funciona

Un nuevo virus detectado en WhatsApp Web en Brasil ya prende las alarmas en Colombia. Expertos alertan sobre su rápida propagación.

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub-20: vea el juego en directo

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional

Ecuador

Ataque a caravana del presidente de Ecuador habría sido un intento de asesinato