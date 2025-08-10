Anuel AA, tras ‘sold out’ en Bogotá, anunció segundo concierto en Colombia

El fenómeno urbano Anuel AA, luego de lograr un “sold out” en su concierto en el Movistar Arena de Bogotá, el reconocido artista puertorriqueño anunció una segunda fecha en Colombia.

Esta será en la ciudad de Medellín, donde promete una noche llena de energía, ritmo y conexión con sus fans.

El intérprete de éxitos como 'Más rica que ayer' y 'Me contagié' se presentará en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado el próximo 25 de octubre, un día después de su cita en la capital. Las boletas ya están disponibles a través de TuBoleta.com, y todo apunta a que el espectáculo también logrará un lleno total.

Bogotá vivirá el primer show de Anuel en su regreso a Colombia

El 24 de octubre, Anuel AA regresará a los escenarios colombianos con una presentación en el Movistar Arena de Bogotá, donde los fanáticos agotaron la boletería en cuestión de horas.

Este concierto marca su gran regreso al país, luego de varios años sin presentarse en vivo ante el público colombiano.

Medellín, la nueva parada en la gira de Anuel AA

La elección de Medellín no es casual. La ciudad es considerada la cuna del reguetón latinoamericano, hogar de figuras como J Balvin y Maluma, y epicentro de las colaboraciones más influyentes del género.

La visita de Anuel AA no solo representa un espectáculo de talla internacional, sino también una oportunidad para estrechar lazos con la escena urbana local.

Los seguidores del trap latino esperan una presentación que combine potencia, emoción y un posible anuncio de nuevos proyectos musicales.