Impactante relato de Yeferson Cossio sobre la brujería que le hizo una exnovia: video viral

Yeferson Cossio rompió el silencio y reveló que una expareja le hizo un 'trabajo' de brujería.

Foto: IG Yeferson Cossio

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
02:02 p. m.
En un relato que sorprendió a sus millones de seguidores, el popular creador de contenido Yeferson Cossio compartió una de las experiencias más oscuras de su vida personal, una que atribuye a un acto de hechicería.

Durante una transmisión en vivo, el influencer colombiano reveló que descubrió, en su propia casa, evidencias de brujería realizada según él por una de sus exnovias.

¿Cómo le hicieron brujería a Yeferson Cossio?

La historia comenzó con el hallazgo de un objeto inusual: un anillo de forma extraña que apareció en su vivienda. Según relató Cossio junto a su hermana Gisela Castaño, el objeto no pertenecía a nadie de la familia. Lo más perturbador, sin embargo, era la persistencia del anillo.

A pesar de los intentos del influencer por deshacerse de él, el objeto siempre volvía a aparecer. “Yo lo boté como treinta veces”, afirmó Cossio, relatando que lo arrojaba incluso lejos durante sus viajes, solo para encontrarlo de nuevo.

Este fenómeno inexplicable, según su testimonio, fue solo el inicio de una serie de eventos extraños que lo llevaron a buscar respuestas.

El hallazgo paranormal que vivió Yeferson Cossio por causa de su exnovia

La situación escaló cuando, al cambiarse de casa, el anillo reapareció, esta vez acompañado de cartas con supuestos rezos, escritas por la misma expareja. Para Yeferson, esta fue la prueba definitiva de que había sido víctima de un ataque espiritual.

Tras la revelación, el influencer le atribuyó a la brujería una serie de incidentes personales, incluyendo un accidente de tránsito y una lesión en el brazo que le ha generado dolores de cabeza a sus seguidores.

A pesar del infortunio, Cossio afirma que buscó ayuda y que logró liberarse de la supuesta maldición. Su historia, captó la atención de miles y se ha convertido en uno de los temas más comentados del momento en redes sociales.

