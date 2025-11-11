CANAL RCN
¿Fin del árbol de Navidad? Esta es la nueva y fuerte tendencia para diciembre de 2025

La decoración navideña cambia en 2025: nuevas ideas económicas y sostenibles están desplazando al tradicional árbol de Navidad.

Árbol de navidad para 2025
Foto: Freepík

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
03:39 p. m.
Las fiestas decembrinas llegan con nuevas ideas que transforman la manera en que decoramos el hogar.

Este 2025, muchas familias han decidido decirle adiós al tradicional árbol de Navidad, optando por alternativas más económicas, sostenibles y creativas.

La razón principal es el costo y el espacio que ocupan, pues los adornos, luces y el propio árbol se han convertido en un gasto que no todos desean asumir.

El moño reemplaza a la estrella: la nueva tendencia navideña

En su lugar, ganan terreno opciones originales que se adaptan mejor a los espacios reducidos y reflejan un estilo más moderno.

En varios países europeos, como España, se imponen las estructuras en pared, las ramas recicladas o los diseños geométricos, permitiendo decorar con estilo sin sobrecargar el ambiente.

Este 2025, la estrella del árbol pierde protagonismo frente a un nuevo símbolo: el moño o lazo decorativo.

Lo que antes era un detalle secundario, ahora se convierte en el elemento principal, aportando elegancia, textura y un toque personalizado a la decoración.

“Los moños grandes de terciopelo o satén en tonos clásicos como rojo, dorado o burdeos son la tendencia más fuerte de esta Navidad”, explican expertos en decoración.

Para quienes prefieren un estilo más rústico o natural, los lazos de lino o arpillera también marcan la pauta, evocando calidez y sencillez.

Minimalismo y sostenibilidad, las claves de la temporada

El espíritu navideño no desaparece, solo evoluciona. Este año se busca un enfoque minimalista y consciente, con menos adornos, materiales naturales y luces cálidas que crean un ambiente acogedor y elegante.

Así, la Navidad 2025 promete conservar su magia, pero con un nuevo mensaje: celebrar con estilo, creatividad y responsabilidad, demostrando que no se necesita un árbol tradicional para sentir la verdadera esencia de estas fiestas.

