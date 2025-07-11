Me Pongo la Camiseta por la Niñez: subasta para recaudar juguetes de Navidad en el Valle del Cauca

La solidaridad vuelve a brillar con la segunda edición de Me Pongo la Camiseta por la Niñez, una iniciativa que combina deporte, empatía y esperanza para regalar sonrisas en Navidad.

La propuesta, liderada por All Sport Colombia, busca recaudar fondos a través de una gran subasta de camisetas autografiadas por deportistas nacionales e internacionales, dinero que se destinará a la compra de juguetes para niños y niñas del municipio de La Victoria, en el Valle del Cauca.

¿Cuándo se desarrollará el evento Me Pongo la Camiseta por la Niñez?

El evento se desarrollará de manera virtual el próximo 16 de noviembre de 2025 y reunirá a fanáticos del deporte, empresas y ciudadanos que deseen contribuir a esta causa social.

Entre los artículos que serán subastados se encuentran camisetas firmadas por jugadores de clubes reconocidos como el Real Madrid, Fluminense, Crystal Palace, América de Cali, Atlético Nacional, Once Caldas y San Lorenzo, además de piezas exclusivas donadas por destacados atletas colombianos como Yuri Alvear, doble medallista olímpica.

En esta edición 2025, la subasta Me Pongo la Camiseta por la Niñez contará con la camiseta del Real Madrid firmada por el brasileño Marcelo Vieira.

De acuerdo con los organizadores, cada camiseta vendida en Me Pongo la Camiseta por la Niñez representa una oportunidad de transformar el entusiasmo deportivo en un acto concreto de generosidad. La jornada busca, más allá de la recaudación, fomentar la unión y el espíritu navideño a través del deporte.

¿Cómo participar en la subasta solidaria Me Pongo la Camiseta por la Niñez?

Las personas interesadas podrán conectarse al evento virtual y pujar por las camisetas y objetos donados. Lo recaudado se destinará íntegramente a la compra de juguetes, los cuales serán entregados el 21 de diciembre durante una jornada recreativa y deportiva organizada por All Sport Colombia.

En esta edición, Me Pongo la Camiseta por la Niñez refuerza su compromiso con las comunidades más vulnerables, convirtiendo la pasión por el deporte en un puente hacia la esperanza. Como resaltan los organizadores, “cada camiseta subastada es una sonrisa más que llega a las manos de un niño en Navidad”.

Esta segunda versión reafirma que cuando el deporte y la solidaridad se unen, los resultados siempre se traducen en alegría y unión para todos.