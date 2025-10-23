Silvestre Dangond dará concierto gratis: fecha, lugar y más detalles del show

No cabe duda de que Silvestre Dangond se ha convertido en uno de los artistas más importantes en el país, pues su amplia influencia en el género vallenato lo ha llevado a ser el cantante de este género con mayor importancia internacional.

Por esto, sus más fieles fanáticos no dudaron en expresar su gran emoción ante la confirmación de un show gratuito que contará con la presencia del guajiro.

Concierto gratis de Silvestre Dangond en Colombia 2025

El cantante vallenato ha sorprendido a sus fanáticos al seguir participando en algunas de las principales fiestas patronales de los diferentes municipios del país. Por esto, la Gobernación de Boyacá anunció la participación del artista en el Festival Internacional de la Cultura Campesina en Puerto Boyacá que se llevará a cabo el sábado 25 de octubre en el Estadio Municipal Ramón Rapela con entrada gratuita.

El encuentro, programado a partir de las 6:00 p.m., también contará con la participación de diferentes artistas como Rafa Pérez, Karen Lizarazo, Julián Mojica, Ronal Torres, entre otros cantantes.

Silvestre Dangond celebra el éxito de su gira

Por otro lado, el artista se ha tomado sus redes sociales para compartir detalles de sus más recientes conciertos con su gira ‘El último baile’, en compañía de Juancho de la Espriella, por diferentes ciudades del país.

Sin embargo, los reconocimientos no han parado de llegar ya que uno de los más recientes que recibió fue el título como hijo adoptivo en La Paz, Cesar, por sus grandes aportes culturales desde el género vallenato.

Por supuesto, su reacción no se hizo esperar ya que el artista compartió un emotivo mensaje, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en el que exaltó su felicidad al cumplir varios de los sueños que tuvo desde que era pequeño.

“Increíble cómo la vida te coloca donde nunca lo imaginaste. Lo soñaste, pero Dios y la madre tierra te van educando y mostrando los lugares donde mereces estar por tu esfuerzo y tus luchas. Dejemos el miedo, vivamos más, hagamos el bien, demos amor y no juzguemos. Dejemos que cada quien viva su vida; la lucha es diaria y nadie sana de un día para otro”, expresó.