Claudia Bahamón rompe en llanto ante la eliminación de Luis Fernando Hoyos en MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia cerraron un importante ciclo ya que con la eliminación de un nuevo cocinero se conformó el top nueve de la décima temporada.

Sin embargo, la deliberación de los chefs generó todo tipo de comentarios y reacciones ya que algunos participantes manifestaron su gran nostalgia ante la eliminación del actor.

Eliminación en MasterChef Celebrity

El reto inició con los ánimos por debajo de lo normal ya que todos los cocineros en riesgo de eliminación manifestaron que, ante el alto nivel de exigencia de los jueces, ya tenían en mente el discurso que darían si eran eliminados del juego.

No obstante, los pensamientos negativos no impidieron que los fogones se encendieran ya que el desafío consistió en crear preparaciones sorprendentes al tener que utilizar las tapas del pan, uno de los ingredientes menos utilizados en la cocina.

Las preparaciones empezaron a ejecutarse pese a la presión que algunos cocineros manifestaron sentir al explicar que dicho plato podría convertirse en la última oportunidad para demostrar el nivel culinario.

El tiempo en la cocina terminó y todos tuvieron que emplatar sus preparaciones. Sin embargo, la presión jugó malas pasadas ya que algunas celebridades se llevaron especiales sugerencias por parte de los jueces.

Este fue el caso de Luis Fernando Hoyos, quien, al preparar una torre de pan con lomo fino, guacamole y tocino, tuvo serios errores en el punto de sal de la salsa que utilizó. Aunque Raúl también recibió comentarios de su emplatado, los chefs decidieron que Hoyos debía ser quien abandonara la competencia.

Claudia Bahamón rompe en llanto ante la eliminación de Luis Fernando

El anuncio, dado por la chef Belén, generó un fuerte impacto en la presentadora Claudia Bahamón, quien, con su voz entrecortada, manifestó su profundo sentimiento al ver partir a uno de los cocineros más especiales de la competencia.

“Cuando te enfermaste… una de las personas que más quería que regresaras era yo… necesito más tiempo con LuisFer. De las cosas más bonitas de mi trabajo es lograr esta comunión que hay en mi trabajo con personas como tú porque amo hacer lo que hago, pero mi trabajo no es nada si yo no tengo al frente a alguien que me corresponda”, explicó.

Así mismo, la mujer finalizó agradeciendo por su empeño y esfuerzo en la competencia al exaltar la energía que la hizo sentir mientras él cocinaba y ella presentaba.