Silvestre Dangond hace historia en Barranquilla: 45 mil asistentes y un incidente con una cerveza

El cantante vallenato sorprendió al marcar un nuevo hito para su carrera musical.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
11:02 a. m.
Silvestre Dangond ha logrado catapultarse como uno de los artistas más representativos de la música vallenata en el mundo por lo que su gira ‘El último baile Tour 2025’ ha generado gran conmoción ya que con esta ha logrado alcanzar hitos históricos para un cantante de este género.

Silvestre Dangond llena el estadio de Barranquilla

El intérprete de ‘Cómo lo hizo’ logró convocar a más de cuarenta mil asistentes al estadio Metropolitano, en la ciudad de Barranquilla, por lo que su espectáculo estuvo lleno de sentimientos nostálgicos y alegres ya que cantó los éxitos de su más reciente álbum y algunos de los clásicos más representativos de su carrera.

Junto a Juancho de la Espriella, Silvestre se convirtió en el segundo artista, después de Shakira, en llenar el emblemático escenario y el primer artista vallenato en lograr esta gran hazaña.

Por esto, su reacción no se hizo esperar ya que el artista protagonizó momentos de quiebre en los que dio a conocer su impacto ante el gran logro que había alcanzado. Así mismo, llegó a expresar su tranquilidad al morir prontamente, pues catalogó dicho espectáculo como uno de sus sueños cumplidos.

La gira del artista aún continúa ya que sus próximas fechas más cercanas son: 4 de octubre en Medellín, 11 de octubre en Cartagena, 18 de octubre en Cúcuta, 1 de noviembre en Ibagué, entre otras fechas en más de cinco ciudades.

Silvestre Dangond es golpeado por una cerveza en Barranquilla

Su presentación no solo contó con emotivos momentos ya que el desorden también se apoderó, en algunos momentos, de su espectáculo. Mientras el artista se disponía a interpretar uno de sus mayores éxitos, uno de los asistentes de su espectáculo le lanzó una lata de cerveza que aún poseía contenido en su interior.

Aunque el artista no realizó comentarios sobre el asunto, algunos internautas manifestaron que Dangond se habría molestado, pues en las imágenes se observa el cambio notorio en su expresión que también lo llevaron a secarse, en más de una ocasión, su cuello y rostro.

