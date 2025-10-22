CANAL RCN
Asesino de John Lennon rompe el silencio y reveló por qué asesinó al icónico ex Beatle

Ante la junta de libertad condicional, el asesino confesó que su crimen fue producto de una “patética necesidad de ser alguien”.

John Lennon
Foto AFP

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
07:47 a. m.
Mark David Chapman, asesino de John Lennon, reveló detalles y el motivo por lo que le disparó al artista.

¿Cómo fue el crimen de John Lennon?

En la noche del 8 de diciembre de 1980 marcó el fin de la historia de la música, cuando se conoció que John Lennon, exintegrante de The Beatles, fue asesinado a tiros frente al edificio Dakota, su residencia en Manhattan.

Durante las horas de la tarde, el artista estuvo en Record Plant Studio, trabajando en nuevos proyectos. Al final, firmó un autógrafo a un joven admirador, Mark David Chapman y ese mismo hombre lo esperaría al frente del edificio Dakota.

Según The Washington Post, los testigos escucharon "una serie de estadillos" antes de ver caer al ex Beatle. El cantante fue trasladado al Roosevelt Hospital donde los médicos confirmaron su muerte a las 11:15 p.m. cuando tenía 40 años.

¿Cuáles son las nuevas declaraciones de Mark David Chapman, asesino de John Lennon?

Ante la junta de libertad condicional, el asesino confesó que su crimen fue producto de una “patética necesidad de ser alguien”.

“Esto fue por mí y solo por mí, desafortunadamente. Todo tuvo que ver con mi deseo de ser reconocido. Mi crimen fue completamente egoísta”, admitió durante su declaración.

De hecho, admitió que cometió el crimen motivado por su deseo de ser famoso y reconocido, asegurando que quería “ser alguien” y darse a conocer ante el mundo. Asimismo, reveló que viajó desde Hawái hasta Nueva York con la intención premeditada de llevar a cabo el asesinato, inspirado en el personaje de Holden Caulfield, a quien consideraba un símbolo de admiración.

“Ya no tengo ningún interés en ser famoso. Pónganme bajo la alfombra, en cualquier lugar. No quiero ser famoso nunca más”, añadió.

