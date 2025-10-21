CANAL RCN
¿Qué se sabe sobre el asesinato de una promesa del fútbol que fue engañada por una falsa red de cazatalentos?

El joven deportista estaba a la espera de presentar unas pruebas, pero fue secuestrado. Las autoridades se encuentran investigando.

Investigan asesinato de promesa del fútbol
Investigan asesinato de promesa del fútbol. Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
02:46 p. m.
Cheikh Touré era un portero senegalés de 20 años que murió bajo extrañas circunstancias en Ghana. El fallecimiento ocurrió el viernes 17 de octubre.

RELACIONADO

El inspector de la Policía de Ghana, Christian Tetteh Yohuno, desplegó un equipo especial que se dedicará a ahondar hasta los mínimos detalles de este crimen. Habrá investigadores de homicidios, expertos forenses y oficiales de inteligencia.

Futbolista habría sido secuestrado en Ghana

Las autoridades señalaron que Touré fue llevado por su supuesto hermano (identificado como Issah) al hospital Manhyia, quien indicó que el futbolista tenía lesiones abdominales ocasionadas por un accidente. Posteriormente, el cuerpo fue dejado en la morgue de Ebenezer en Tafo, a 250 kilómetros de Accra, capital de Ghana.

El joven deportista estaba vinculado a la academia Esprit Foot de Yeumbeul. Estaba en Ghana a la espera de presentar unas pruebas en Marruecos. La información preliminar apunta que habría sido engañado por una falsa oferta y secuestrado.

Autoridades anunciaron investigación

A través de un comunicado, el Ministerio de Integración Africana y de Asuntos Exteriores de Senegal se refirió sobre este hecho e informó que Touré habría sido víctima de una red de estafa y/o extorsión de cazatalentos.

Senegal se comunicó con las autoridades ghanesas para que las investigaciones se lleven a cabo en el menor tiempo posible. Por eso, el pasado domingo 19 de octubre fueron enviados dos agentes de la embajada a Kumasi para que ayuden con las diligencias.

El Ministerio desea expresar su más sentido pésame a la afligida familia y asegurar que este caso es objeto de un seguimiento atento.

Las autoridades le hicieron un llamado a los futbolistas jóvenes y a las academias para que revisen bien las supuestas ofertas de traspaso, con las que las redes de extorsión camuflan su accionar criminal.

