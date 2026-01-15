Así fue el tenso momento que vivió Luis Alberto Posada en el homenaje a Yeison Jiménez

Este 14 de enero, colegas y seguidores le dieron un último adiós a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá. El artista caldense falleció a sus 34 años tras verse involucrado en un accidente aéreo en el departamento de Boyacá.

Varios artistas cantaron las canciones de Yeison, entre ellos, el vallecaucano Luis Alberto Posada, quien dijo presente a pesar de que durante los últimos años venían presentando diferencias e incluso se dieron algunas acciones legales.

Así fue la presentación de Luis Alberto Posada en el Movistar Arena

Posada se mostró visiblemente afectado mientras se presentaba ante los presentes en el escenario bogotano. Allí le dedicó unas sentidas palabras y cantó dos de sus canciones más representativas para este tipo de momentos: 'Sin un Adiós' y 'Doblan las campanas'.

Hubo una querella, una discrepancia, pero eso no es el hecho para que yo no venga a su funeral y me sigan gustando las canciones de él. Entiendo a todos los 'jimenistas' que han venido a este momento a hacerle compañía a mi parcero. Esto le parte el corazón a cualquiera.

El tenso momento de Luis Alberto Posada en el Movistar Arena

Tras cantar la segunda canción, Posada quería seguir en tarima y dedicarle otra a Yeison, pero al parecer los músicos del fallecido cantante se molestaron y ya le estaban dando entrada al siguiente artista en la lista.

Ante esto, Posada explotó y aseguró que no era el momento para molestarse. Les dijo directamente que no iba a cantar con ellos, por lo que decidió cantar a capela su canción 'Y si no vuelves'. Tras el tenso cruce con los encargados del homenaje, dedicó unas últimas palabras y se bajó del escenario.