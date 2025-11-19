¿Ganará Vanessa Pulgarín? esto dice la IA sobre Miss Universe 2025

Miss Universe 2025 se llevará a cabo en Tailandia y ya se conocen las candidatas favoritas para este certamen.

¿Cuándo y dónde ver la gala de Miss Universe 2025?

La gala se realizará este viernes 21 de noviembre. Sin embargo, debido a la diferencia horaria de 12 horas con Colombia, la transmisión en vivo podrá verse el 20 de noviembre a partir de las 8:00 p.m. por el Canal RCN y en la app oficial del canal.

Durante la ceremonia se definirá quién será la nueva reina universal y llevará en alto el título de Miss Universe.

Cabe recordar que, en la preliminar, cada concursante tuvo la oportunidad de mostrar su desempeño en traje de baño y vestido de noche, una etapa clave para demostrar su belleza, presencia escénica y capacidad para cautivar al jurado.

IA revela hasta qué instancia llegaría Vanessa Pulgarín en Miss Universe

A lo largo de la competencia, Vanessa Pulgarín se ha destacado por su actitud arrolladora y por ser una de las participantes más elogiadas del certamen. Su sofisticación, elegancia y sólida preparación en pasarela han sorprendido al público y a los expertos. Además, su cercanía y calidez la han convertido en una de las favoritas.

Ahora bien, la inteligencia artificial analizó su perfil y reveló en qué posición podría quedar. Aunque aclara que es imposible predecir con certeza el resultado final, pues influyen factores como la decisión del jurado, el desempeño en la gala y el nivel de competencia, el análisis destaca que Vanessa cuenta con amplia experiencia en concursos de belleza y un perfil integral que combina modelaje, liderazgo social, comunicación y emprendimiento.