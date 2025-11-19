CANAL RCN
Tendencias

¿Ganará Vanessa Pulgarín? esto dice la IA sobre Miss Universe 2025

La herramienta realiza su predicción sobre el destino de Vanessa Pulgarín en Miss Universe 2025.

Vanessa Pulgarín
Foto redes sociales @vanepulgarin

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
03:26 p. m.
Miss Universe 2025 se llevará a cabo en Tailandia y ya se conocen las candidatas favoritas para este certamen.

¿Cuándo y dónde ver la gala de Miss Universe 2025?

La gala se realizará este viernes 21 de noviembre. Sin embargo, debido a la diferencia horaria de 12 horas con Colombia, la transmisión en vivo podrá verse el 20 de noviembre a partir de las 8:00 p.m. por el Canal RCN y en la app oficial del canal.

Durante la ceremonia se definirá quién será la nueva reina universal y llevará en alto el título de Miss Universe.

Cabe recordar que, en la preliminar, cada concursante tuvo la oportunidad de mostrar su desempeño en traje de baño y vestido de noche, una etapa clave para demostrar su belleza, presencia escénica y capacidad para cautivar al jurado.

IA revela hasta qué instancia llegaría Vanessa Pulgarín en Miss Universe

A lo largo de la competencia, Vanessa Pulgarín se ha destacado por su actitud arrolladora y por ser una de las participantes más elogiadas del certamen. Su sofisticación, elegancia y sólida preparación en pasarela han sorprendido al público y a los expertos. Además, su cercanía y calidez la han convertido en una de las favoritas.

Ahora bien, la inteligencia artificial analizó su perfil y reveló en qué posición podría quedar. Aunque aclara que es imposible predecir con certeza el resultado final, pues influyen factores como la decisión del jurado, el desempeño en la gala y el nivel de competencia, el análisis destaca que Vanessa cuenta con amplia experiencia en concursos de belleza y un perfil integral que combina modelaje, liderazgo social, comunicación y emprendimiento.

 

Aun así, con tantas candidatas fuertes, se anticipa una competencia reñida. Según la proyección, Vanessa Pulgarín podría llegar al Top 5, gracias a su sobresaliente performance y su conexión con los jueces. Incluso, no se descarta que pueda convertirse en la ganadora o alcanzar una posición muy alta en la final.

