Vanessa Pulgarín brilló con su traje típico en Miss Universo: aquí las imágenes

La representante de Colombia deslumbró con su elección para la pasarela del traje típico.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
12:50 p. m.
El mudo del entretenimiento se ha visto impactado con las más recientes pasarelas del Miss Universo en donde las candidatas han lucido un amplio número de trajes con los que han representado a cada uno de sus países con su belleza y elegancia.

Por supuesto, la participación de Vanessa Pulgarín no se hizo esperar ya que la mujer se ha llevado todas las miradas del público gracias a la elegancia de sus trajes, la impecable pasarela que posee y la belleza nacional que representa en el emblemático recinto.

¿Cuál fue el traje típico que usó Vanessa Pulgarín?

La mujer deslumbró en el National Costume, pasarela dedicada a los trajes típicos de cada país, ya que lució un imponente vestido que rindió homenaje a las antiguas civilizaciones precolombinas, especialmente los pueblos que habitaron en Colombia como los muiscas, tayronas y quimbayas.

Estas comunidades son representativas gracias a su especial cercanía con el oro por lo que dicho traje logró evocar esta piedra preciosa por medio de los diferentes accesorios que utilizó al llevar una corona, accesorios en sus brazos que simularon ser el sol, una amplia falda dorada con la que lució sus largas piernas, gargantilla, pendientes, entre otros.

El traje fue creado por el famoso diseñador Alfredo Barraza, quien también ha sido reconocido por crear otras piezas artísticas para supermodelos. Este es el caso de Paulina Vega, quien llevó puesto uno de sus diseños cuando se coronó como la mujer más hermosa del universo en el año 2014.

Así mismo, la representante del país también brilló durante la pasarela en la que las candidatas lucieron el traje de noche, pues llevó puesto un amplio vestido rojo que fue acompañado por una pomposa capa que colgaban desde sus brazos y llegaban hasta sus piernas.

Traje típico de miss Noruega genera comentarios en redes

No todos los trajes típicos de las candidatas se llevaron los mejores comentarios ya que algunos de estos fueron fuertemente señalados en redes sociales. Este fue el caso de la señorita Noruega, quien decidió utilizar un traje en honor a un salmón para esta pasarela.

Por supuesto, su elección ya ha desatado cientos de críticas ya que los usuarios manifestaron que su traje no representó, de manera adecuada, el concepto que deseaba enseñar.

