Así puede saber si lo están espiando a través del micrófono de su celular
Durante las llamadas, grabaciones o al usar aplicaciones que pueden acceder al micrófono, podrían generarse señales de posible espionaje.
Noticias RCN
09:35 p. m.
El uso de dispositivos móviles es crucial para el día a día, sin embargo, pese a los altos niveles de tecnología y avances informáticos, es determinante evitar ser espiados.
¿Qué señales indican espionaje con el micrófono?
Es necesario conocer las posibles alertas a la hora de saber si se encuentra espiando su celular a través de un micrófono, ya sea durante las llamadas, grabaciones o incluso utilizar apps que podrían acceder a esta herramienta.
En los celulares, tanto en el sistema operativo Android o iOS, una luz (naranja o verde) revela si el micrófono está en función cuando no debería ser así.
Otra señal es cuando su celular muestra comportamientos extraños justo cuando no se está utilizando y puede tener ruidos inusuales, de hecho, las notificaciones se borran solas o los mensajes de texto enviados no tienen consentimiento alguno.
Recomendaciones a la hora de descargar una aplicación
Antes de instalar una aplicación, revise cuidadosamente los permisos que solicita. Evite otorgar acceso al micrófono o a la cámara si no es estrictamente necesario.
Descargue solo desde tiendas oficiales, como Google Play o App Store, y mantenga su sistema operativo y aplicaciones siempre actualizados.
Además, es recomendable utilizar antivirus o herramientas de seguridad móvil que detecten aplicaciones sospechosas y realicen análisis periódicos de su dispositivo.
Mantenerse informado sobre las últimas amenazas digitales y hábitos de seguridad puede marcar la diferencia para proteger su privacidad y evitar que terceros accedan a información sensible sin su consentimiento.