Así puede saber si lo están espiando a través del micrófono de su celular

El uso de dispositivos móviles es crucial para el día a día, sin embargo, pese a los altos niveles de tecnología y avances informáticos, es determinante evitar ser espiados.

¿Qué señales indican espionaje con el micrófono?

Es necesario conocer las posibles alertas a la hora de saber si se encuentra espiando su celular a través de un micrófono, ya sea durante las llamadas, grabaciones o incluso utilizar apps que podrían acceder a esta herramienta.

En los celulares, tanto en el sistema operativo Android o iOS, una luz (naranja o verde) revela si el micrófono está en función cuando no debería ser así.

Otra señal es cuando su celular muestra comportamientos extraños justo cuando no se está utilizando y puede tener ruidos inusuales, de hecho, las notificaciones se borran solas o los mensajes de texto enviados no tienen consentimiento alguno.

Recomendaciones a la hora de descargar una aplicación

Antes de instalar una aplicación, revise cuidadosamente los permisos que solicita. Evite otorgar acceso al micrófono o a la cámara si no es estrictamente necesario.

Descargue solo desde tiendas oficiales , como Google Play o App Store, y mantenga su sistema operativo y aplicaciones siempre actualizados.

Además, es recomendable utilizar antivirus o herramientas de seguridad móvil que detecten aplicaciones sospechosas y realicen análisis periódicos de su dispositivo.

Mantenerse informado sobre las últimas amenazas digitales y hábitos de seguridad puede marcar la diferencia para proteger su privacidad y evitar que terceros accedan a información sensible sin su consentimiento.