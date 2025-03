No lo podía creer: José Rodríguez, último eliminado de La Casa de los Famosos, reaccionó a la condena de 'Epa Colombia'

La Casa de los Famosos Colombia 2025 inició el 26 de enero y, hasta ahí, Daneidy Barrera, conocida como 'Epa Colombia' en las redes sociales, aún no había sido capturada.

De hecho, desde el primer momento, Yina Calderón dijo ante las cámaras que esperaba que 'Epa Colombia', que es una de sus amigas más cercanas, la ayudara consiguiendo una gran cantidad de votos para ir avanzando en el reality.

Sin embargo, agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación buscaron el 27 de enero a 'Epa Colombia' en una de sus peluquerías y le indicaron que tenía una orden de prisión por los daños que en el 2019 realizó en la estación de Transmilenio de Molinos. Además, el 29 de enero, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena por 63 meses y 15 días.

En consecuencia, para todos los participantes que han salido de La Casa de los Famosos Colombia 2025 ha sido sorpresivo que 'Epa Colombia' esté recluida en la cárcel El Buen Pastor y para José Rodríguez, que fue eliminado el domingo 23 de marzo, no fue la excepción.

Incluso, este exparticipante quedó en 'shock' cuando se enteró de lo que está viviendo Daneidy Barrera y, por supuesto, mostró empatía con Yina Calderón.

Video: así reaccionó José Rodríguez, último eliminado de La Casa de los Famosos Colombia, cuando se enteró de que 'Epa Colombia' está en la cárcel

"Leí algo por ahí como de que está sentenciada o algo así", inició afirmando José Rodríguez en una entrevista con La Mega. Por lo tanto, los panelistas intervinieron, le explicaron que el caso había avanzado y que 'Epa Colombia' se encontraba en la cárcel.

Ante esa aclaración, José Rodríguez, lleno de sorpresa, emitió las siguientes palabras: "¿ah, está en la cárcel? ¿Y por qué?"

Por lo tanto, los panelistas le recordaron los daños que Daneidy Barrera realizó en la estación de Transmilenio de Molinos en 2019 y él lamentó la situación.

"Qué lástima la verdad, no le deseo eso a nadie y hasta me sabe mal por Yina. Me da pesar porque ella siempre habla muy bien de su amiga y será un golpe duro cuando se dé cuenta", puntualizó José Rodríguez.

¿Qué es lo último que ha pasado con 'Epa Colombia?

Daneidy Barrera, que está cerca de cumplir dos meses en la cárcel El Buen Pastor y está siendo representada por el abogado Francisco Bernate, presentó el 26 de marzo una carta solicitando la prisión domiciliaria.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, que hasta el momento le ha impedido ese beneficio, tendrá que analizar los argumentos y emitir una nueva respuesta.