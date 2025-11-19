CANAL RCN
¿Qué regalar en Navidad? estos outlets ofrecen opciones de calidad y muy buen precio

En Bogotá hay varios outlets y tiendas donde la calidad y el ahorro van de la mano, especialmente en esta época navideña.

Tiendas
Foto: Freepik.

noviembre 19 de 2025
08:15 p. m.
Con la llegada de diciembre, también aparece la lista de regalos y los gastos propios de la temporada. Por eso, le contamos cuáles son algunas de las mejores tiendas y outlets para comprar los regalos de Navidad en Bogotá.

¿Cuáles son las mejores opciones para comprar regalos de Navidad?

Durante estas fechas, la mayoría de las personas busca promociones, descuentos y productos especiales al mejor precio posible.

Aunque la mayoría de las personas prefieren visitar un centro comercial y explorar distintas opciones, también existen alternativas más económicas y tiendas especializadas, donde es posible encontrar buenas ofertas sin sacrificar calidad.

En Bogotá existen varios outlets donde la calidad y el ahorro van de la mano, convirtiéndose en una excelente alternativa para hacer compras inteligentes.

Outlets recomendados en Bogotá

  • Outlets Factory Centro Comercial
    Ubicado en Avenidas Las Américas No. 62-84, en la localidad de Puente Aranda. Ofrece una amplia variedad de marcas y es una excelente opción para recorrer y comparar precios.
  • Outlets de las Américas
    Situado en Carrera 60 # 9A-60, también en Puente Aranda. Cuenta con numerosas tiendas de ropa y calzado, además de promociones frecuentes durante la temporada.
  • Outlets Toberín
    Localizado en el norte de Bogotá, en el barrio Toberín. Allí se encuentran descuentos de hasta el 70% y una gran oferta de marcas de ropa, calzado y más productos.
  • Outlet Arauco Sopó
    Ubicado a las afueras de Bogotá. Es ideal para quienes buscan marcas premium con precios rebajados y un ambiente más amplio para comprar con tranquilidad.
