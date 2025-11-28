Salitre Mágico lanza su Festival de Navidad 2025: fechas, actividades y horarios

Salitre Mágico encendió oficialmente la temporada decembrina con el lanzamiento del Festival de Navidad 2025, una celebración que convierte al parque en un escenario lleno de luces, color y experiencias sensoriales diseñadas especialmente para familias.

Bajo el concepto “La Magia de la Navidad se vive en Familia”, el parque invita a bogotanos y turistas a disfrutar momentos únicos entre el 29 de noviembre de 2025 y el 12 de enero de 2026.

Un recorrido navideño para vivir en familia

Durante la temporada, el parque se transforma en un universo temático donde las atracciones clásicas reciben ambientación especial y los visitantes pueden atravesar senderos con nieve artificial, personajes navideños y shows nocturnos.

Todo está pensado para que grandes y pequeños se reencuentren con la esencia de diciembre y disfruten actividades que promueven unión y alegría.

En Colombia, la Navidad mantiene un profundo significado cultural. Según cifras de IAB Colombia, el 89 % de los hogares celebra la Navidad en casa, lo que evidencia la necesidad de compartir tiempo en familia.

Sin embargo, también crece el interés por buscar espacios fuera del hogar donde vivir experiencias memorables. En ese contexto, el Festival de Navidad de Salitre Mágico se consolida como una alternativa segura, entretenida y festiva para fortalecer lazos familiares sin salir de la ciudad.

“Queremos que las familias vuelvan a sentir esa ilusión que solo se vive cuando estamos juntos. La Navidad es unión, emoción y recuerdos, y en Salitre Mágico nos esforzamos por crear un espacio donde esa magia realmente cobra vida”, afirmó Néstor Bermúdez, Director General del parque.

Actividades especiales y horarios extendidos

El festival ofrece actividades como asar masmelos, decorar galletas y crear muñecos de nieve, propuestas diseñadas para revivir tradiciones y fomentar encuentros intergeneracionales. Hasta el 25 de diciembre, el parque operará hasta las 9:00 p.m., y del 26 de diciembre al 12 de enero, hasta las 7:30 p.m.

Además, Salitre Mágico reforzó la logística y seguridad para garantizar una experiencia tranquila y familiar. La meta del parque es ambiciosa: aumentar en un 25 % la asistencia y consolidarse como el epicentro de la magia navideña en Bogotá.