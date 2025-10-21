iPhone 17 hace historia: las acciones de Apple alcanzan su máximo valor

Gracias al lanzamiento del nuevo iPhone 17, las acciones de Apple Inc. aumentaron hasta un 3,9%, marcando un cambio positivo para la compañía tecnológica.

Análisis de la compañía de Apple Inc

Durante gran parte del año, Apple había sido una de las acciones con peor desempeño dentro del índice S&P 500, llegando a caer hasta un 31% en su punto más bajo en abril.

Sin embargo, tras la llegada del nuevo modelo, las ventas se dispararon más de un 50%, logrando resultados positivos hacia finales de septiembre y generando optimismo sobre un nuevo ciclo de actualizaciones.

De acuerdo con un análisis de Counterpoint Research, la serie iPhone 17 superó en ventas al iPhone 16 en un 14% durante sus primeros diez días en el mercado tanto en Estados Unidos como en China. Cabe recordar que, con el iPhone 16, muchos inversionistas esperaban un repunte similar en la demanda, pero el resultado fue decepcionante.

Así van las acciones con el nuevo Iphone 17

En esta ocasión, la historia es diferente. Las acciones de Apple se cotizan actualmente a más de 32 veces las ganancias estimadas, una cifra muy por encima de su promedio de diez años, que es de 22 veces.

Además, la compañía mantiene una prima respecto al índice Nasdaq 100, siendo una de las más valiosas entre los llamados “Siete Magníficos”, solo superada por Tesla Inc.

“Nos encontramos ahora en la primera fase del tan esperado ciclo de adopción de Apple, una combinación entre la actualización de dispositivos y la demanda impulsada por los nuevos diseños”, explicó Ananda Baruah, analista de Loop Capital.