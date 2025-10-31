CANAL RCN
Así será el concierto de Ryan Castro en Bogotá: setlist, horarios, sorpresas y más

El cantante llega a Bogotá para ofrecer un show imperdible. Esto es todo lo que debe saber antes de su presentación.

Ryan Castro
Foto Instagram @ryancastrro

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
02:49 p. m.
El cantante paisa Ryan Castro se prepara para conquistar nuevamente los escenarios con su esperado concierto en Bogotá, este 31 de agosto, una fecha que promete convertirse en una verdadera fiesta musical.

Gira y éxitos de Ryan Castro

El intérprete de grandes éxitos del género urbano llega con su ‘Sende World Tour’, una gira con la que ha recorrido diferentes ciudades y países, dejando claro por qué es considerado uno de los artistas colombianos más influyentes del momento.

Con una propuesta escénica renovada, visuales impactantes y una energía que lo caracteriza, Ryan busca ofrecerle al público capitalino una noche inolvidable.

Ryan Castro en Bogotá: detalles y programación del concierto

El evento se llevará a cabo en el Coliseo Medplus, ubicado a las afueras de Bogotá. Las puertas abrirán a las 4:00 p.m., y se recomienda a los asistentes llegar con tiempo suficiente para evitar contratiempos y disfrutar de toda la experiencia.

La jornada musical iniciará a las 7:00 p.m. con la presentación de ONYL, quien prenderá la noche con su talento durante aproximadamente 30 minutos. Luego, a las 7:30 p.m., será el turno de TGO, que continuará con la buena vibra y el ritmo característico del género urbano. Finalmente, a las 8:50 p.m., subirá al escenario Tornall, el último de los teloneros, para cerrar la antesala del espectáculo principal.

Se estima que Ryan Castro saldrá al escenario alrededor de las 10:10 p.m., listo para interpretar sus grandes éxitos y corear junto a sus fans temas que lo han consolidado como uno de los artistas más importantes de la escena musical actual.

Todo está preparado para una noche en la que la música, el baile y la energía serán los protagonistas.

Posible setlist de Ryan Castro en Bogotá

  • Sendé – Rebeca
  • Parte y choque
  • SQ
  • Sanka
  • Bombastik
  • Botapafo
  • Novio no
  • Donde formula
  • La villa
  • Ba Ba’ Bad Formula
  • Pelinegra
  • FDSR
  • Lejanía
  • Ojalá
  • Corazón roto
  • Apoca luz
  • 4Life
  • Gata G – Palabras sobran
  • Mil vidas
  • Menos el cora
  • Mujeriego
  • Pichón
  • Ritmo que nos une
  • Guetto Star – Wasa Wasa
  • Nivel de perreo
  • Soxé
  • Noche en Medellín
  • Monastery
  • +57
  • Jordan
  • Quema
  • Malory – Ba Ba’ Bad Remix
