Icbf entrega en Armero 'el libro rojo', un archivo sobre los niños sobrevivientes a la tragedia

En el marco de la conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) entregó al Archivo General de la Nación (AGN) el “Libro Rojo”, un documento histórico que abre la posibilidad de brindar pistas sobre los cientos de menores desaparecidos tras la avalancha del 13 de noviembre de 1985.

El acto simbólico se realizó ante cientos de armeritas, autoridades y organizaciones sociales, y fue encabezado por Astrid Cáceres, directora general del Icbf, y Francisco Flórez Bolívar, director del AGN. Ambos destacaron el valor del documento como fuente de memoria institucional y herramienta para las familias que aún buscan respuestas sobre el paradero de sus hijos.

“Hoy ante cientos de armeritas y el país, y como directora de Bienestar Familiar, entrego este documento para que no solo se convierta en patrimonio documental de la Nación, sino también para salvaguardar la memoria y que sea un insumo para que las familias de niñas, niños y adolescentes perdidos puedan apoyar su búsqueda”, señaló Astrid Cáceres.

Un archivo de la emergencia

El libro fue elaborado por una defensora de familia del ICBF Regional Tolima durante la atención de la emergencia. Contiene 274 folios con registros administrativos sobre la protección, atención y entrega a familiares de menores afectados por la tragedia.

“La existencia de este libro es una evidencia del compromiso de contribuir a la búsqueda de la verdad y a los esfuerzos de las familias de Armero que, durante cuatro décadas, se han negado a sepultar sus memorias y esperanzas”, expresó Francisco Flórez Bolívar.

Preservación y acceso a la memoria

El AGN anunció que el “Libro Rojo” será digitalizado en alta resolución, con generación de metadatos técnicos y copias seguras bajo sus políticas de preservación digital.

También se elaborará una ficha técnica con información detallada sobre los registros, y se definirán condiciones de acceso para investigadores, entidades de memoria, sobrevivientes y familiares. El plan incluye difusión digital y medidas de conservación ambiental para garantizar su preservación a largo plazo.