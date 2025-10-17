CANAL RCN
Internacional

Obras de Gabriel García Márquez entre los libros prohibidos en escuelas de EE. UU., según informe de PEN America

Dos de las obras de Gabriel García Márquez fueron retiradas de las bibliotecas escolares.

Serie Netflix de Cien Años de Soledad, cómo participar
Homenaje a Gabriel García Márquez / Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
02:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un informe publicado por la organización PEN America reveló que el sistema educativo de Estados Unidos atraviesa un periodo de restricciones sin precedentes en el acceso a obras literarias.

Nicolás Maduro habló en inglés y le envió un mensaje directo a la CIA: video
RELACIONADO

Nicolás Maduro habló en inglés y le envió un mensaje directo a la CIA: video

Durante el año escolar 2024–2025, cerca de 4.000 títulos fueron retirados de bibliotecas escolares en distintos distritos del país, incluyendo dos de las obras más emblemáticas del escritor Gabriel García Márquez: Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera.

El reporte, titulado La normalización de la prohibición de libros, documenta un total de 6.870 casos de censura en 87 distritos escolares, con Florida, Texas y Tennessee como los estados con mayor número de restricciones.

“Cien años de soledad” de García Márquez entre los libros censurados en escuelas de EE. UU.

En algunos distritos de Florida, la versión en inglés de Cien años de soledad fue retirada por contener escenas consideradas “inapropiadas” para menores de edad.

¿Por qué OpenAI dejara de generar videos del activista por los derechos de las comunidades afro Martin Luther King?
RELACIONADO

¿Por qué OpenAI dejara de generar videos del activista por los derechos de las comunidades afro Martin Luther King?

Además de García Márquez, otros autores galardonados con el Premio Nobel de Literatura también han sido objeto de censura. Entre los títulos vetados se encuentran Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro, Desgracia de J.M. Coetzee, El señor de las moscas de William Golding y Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway.

Preocupación en América Latina por la censura de García Márquez

Desde 2021, PEN America ha registrado más de 22.800 casos de censura en 45 estados. La organización define la prohibición como cualquier acción que limite el acceso de los estudiantes a un libro por razones de contenido, ya sea por presión de grupos de padres, decisiones administrativas o políticas estatales. El informe advierte que esta tendencia representa una cifra “nunca antes vista por los estadounidenses en su historia”.

Donald Trump presenta nueva demanda contra The New York Times
RELACIONADO

Donald Trump presenta nueva demanda contra The New York Times

La inclusión de obras de García Márquez en estas listas de censura ha generado preocupación en sectores académicos y culturales, especialmente en América Latina, donde el autor es considerado una figura central de la literatura universal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro habló en inglés y le envió un mensaje directo a la CIA: video

Donald Trump

Exasesor del presidente Donald Trump se declaró no culpable de divulgar información clasificada

Inteligencia Artificial

¿Por qué OpenAI dejara de generar videos del activista por los derechos de las comunidades afro Martin Luther King?

Otras Noticias

Norte de Santander

Líder de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo fue asesinado en Ocaña

Su cuerpo sin vida fue hallado en la vía que conduce a la vereda Cordoncillos, en zona rural del municipio de Ocaña.

Yina Calderón

“Si Andrea no baja de peso, me retiro”: la advertencia de Yina Calderón previa a la pelea

La creadora de contenido hizo una seria advertencia que podría comprometer su participación en ‘Stream Fighters’.

Selección Colombia

Millonaria cifra que ganaría Colombia si logra el tercer puesto en el Mundial sub-20

Dólar

Así cerró el dólar en Colombia este 17 de octubre: llegó a cifras que no alcanzaba hace 18 meses

Enfermedades

Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos