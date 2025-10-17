Obras de Gabriel García Márquez entre los libros prohibidos en escuelas de EE. UU., según informe de PEN America

Un informe publicado por la organización PEN America reveló que el sistema educativo de Estados Unidos atraviesa un periodo de restricciones sin precedentes en el acceso a obras literarias.

Durante el año escolar 2024–2025, cerca de 4.000 títulos fueron retirados de bibliotecas escolares en distintos distritos del país, incluyendo dos de las obras más emblemáticas del escritor Gabriel García Márquez: Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera.

El reporte, titulado La normalización de la prohibición de libros, documenta un total de 6.870 casos de censura en 87 distritos escolares, con Florida, Texas y Tennessee como los estados con mayor número de restricciones.

“Cien años de soledad” de García Márquez entre los libros censurados en escuelas de EE. UU.

En algunos distritos de Florida, la versión en inglés de Cien años de soledad fue retirada por contener escenas consideradas “inapropiadas” para menores de edad.

Además de García Márquez, otros autores galardonados con el Premio Nobel de Literatura también han sido objeto de censura. Entre los títulos vetados se encuentran Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro, Desgracia de J.M. Coetzee, El señor de las moscas de William Golding y Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway.

Preocupación en América Latina por la censura de García Márquez

Desde 2021, PEN America ha registrado más de 22.800 casos de censura en 45 estados. La organización define la prohibición como cualquier acción que limite el acceso de los estudiantes a un libro por razones de contenido, ya sea por presión de grupos de padres, decisiones administrativas o políticas estatales. El informe advierte que esta tendencia representa una cifra “nunca antes vista por los estadounidenses en su historia”.

RELACIONADO Donald Trump presenta nueva demanda contra The New York Times

La inclusión de obras de García Márquez en estas listas de censura ha generado preocupación en sectores académicos y culturales, especialmente en América Latina, donde el autor es considerado una figura central de la literatura universal.