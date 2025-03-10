¿Qué pudo haber pasado? Esta es la hipótesis que 'sacó a la luz' la mamá de B-King tras el crimen en México

Tras la muerte de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown), los artistas colombianos que se encontraban en México, las autoridades siguen investigando qué pasó.

Hasta ahora, se ha encontrado un chat en el que Regio Clown le contó a su pareja que se reuniría con 'El Comandante' y 'Mariano', pero que no confiaba en nadie.

Además, también se ha descubierto que los artistas se subieron por su propia cuenta a un Mercedes-Benz que ya fue encontrado en un predio situado en Texcoco.

Y, luego de esas revelaciones, Adriana Sánchez, la mamá de B-King, habló con el pódcast 'Más Allá del Silencio' y expuso qué cree que pudo haber pasado previo al crimen. ¿Cuál es su hipótesis?

Esta es la hipótesis que la mamá de B-King relaciona con el crimen de su hijo y de Regio Clown en México

Adriana Sánchez, la mamá de B-King, contó que en México le aseguraron que Regio Clown tenía problemas delicados y que, incluso, habían intentado secuestrarlo en el pasado.

En consecuencia, por ahora, ella cree que su hijo estuvo en el momento equivocado durante un presunto 'ajuste de cuentas'.

"Puede ser que Bayron estaba en el lugar equivocado porque ninguna mamá piensa que su hijo es malo, pero yo sé quién era él, una persona muy linda, y no era para que le hubieran hecho eso", comenzó diciendo Adriana Sánchez.

"Puedo creer que estaba en el lugar equivocado y que pudo haber sido por Regio que tenía sus problemas. Son muchas cosas en la cabeza", añadió la mamá de B-King.

¿Cuándo se confirmó la muerte de B-King y Regio Clown?

B-King y Regio Clown se desaparecieron el 16 de septiembre, en horas de la tarde, tras salir de un gimnasio ubicado en Polanco.

Y, tras días de búsqueda y análisis, las autoridades mexicanas confirmaron su muerte el 22 de septiembre de 2025.

Además, en su comunicado, explicaron que los cuerpos fueron hallados el 17 de septiembre al lado de una carretera del Estado de México, pero que se tuvieron que realizar varias pruebas para identificarlos debido a las señales de violencia.