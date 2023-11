¿Y Michael Jackson? Bad Bunny recibe certeras críticas al ser catalogado como el 'Rey del Pop'

No ha pasado mucho para que el reconocido cantante del género reggaetón, Bad Bunny nuevamente fuera centro de polémica en el mundo de la música. Y es que después que el artista mostrara su molestia por una canción que se hizo viral y que fue hecha con su voz por medio de Inteligencia Artificial, ahora las críticas apuntan luego de que fuera nombrado por la revista Forbes como el 'Rey del Pop'.

La publicación que se hizo viral este martes, catalogó al artista del género urbano como el 'Rey del Pop', algo que despertó la ira de millones de fanáticos que tienen con este título al ya fallecido Michael Jackson.

Por supuesto, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y lanzaron duros señalamientos en contra del puertorriqueño. "El 'Rey del Pop' fue, ha sido y seguirá siendo Michael Jackson", "Empecemos con que ni siquiera canta pop", "Símbolo de la decadencia social", "Te puede gustar o no su música, pero el negocio y marketing detrás de Bad Bunny es masivo e interesante", "No es y jamás será el 'Rey del pop', no debería ni considerarse música", "Tendría que aprender a cantar primero", "Música basura", "Una falta de respeto total a Michael Jackson, no sean atrevidos", fuero algunos de los miles de mensajes que se hicieron sentir en redes sociales.

Bad Bunny elegido como uno de los artistas más influyentes

De acuerdo a lo publicado por la reconocida revista, Bad Bunny, con el nombre de pila Benito Antonio Martínez Ocasio "es un artista multidimensional cuyos cuatro anteriores álbumes incorpora diversos ritmos, como el hip-hop, reguetón, pop latino, trap puertorriqueño y la música mexicana".

El cantante reveló en la entrevista concedida a este medio como la música influyó en su crecimiento y los géneros que lo hicieron uno de los más famosos a nivel mundial. "Yo escuchaba mucha salsa por parte de mi pai’, mientras que baladas y merengue por parte de mi mamá. Pero siendo un niño de los 90, obviamente quería escuchar el reguetón y el rap también. Hay muchos artistas de diferentes géneros, países y épocas que siento que están dentro de mí".

¿Cuáles fueron las razones por las que Forbes lo catalogó como Rey del Pop?

De acuerdo a lo expresado por este medio, las razones por las que se le dio el rótulo de rey al boricua es porque en su más recientes producciones musicales ha variado entre diversos géneros musicales.

Cabe recordar que el cantante ha estado en diversos temas de reggaetón, trap, y hasta regional mexicana.