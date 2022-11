¡Inaudito! Reconocida ‘influenciadora’ denunció que fue estafada con las boletas del Bad Bunny

Este viernes 18 de noviembre, se llevó a cabo en la ciudad de Medellín el concierto de Bad Bunny, uno de los eventos más esperados por los colombianos e incluso para algunas personas del extranjero, pues para nadie es un secreto que el artista urbano es uno de lo más sonados en todo el mundo.

Pero lamentablemente para algunas personas esta noche quedará para el recuerdo, pues al momento que se disponían para ingresar al Estadio Atanasio Girardot al vivir el concierto, se dieron cuenta de que sus boletas eran falsas y no pudieron vivir uno de los conciertos más llamativos del año.

Una de las personas que dio a conocer por medio de las redes sociales que fue estafa por revendedores, fue la reconocida influenciadora ‘Pautips’, quien por medio de sus redes sociales informó a sus seguidores que la habían robado, pues ella pagó un palco para el concierto y resulta que este palco nunca existió.

“Yo vine a Colombia porque íbamos a un concierto de Bad Bunny. Yo compré un palco en reventa en Medellín y hace unos días, la persona que me lo vendió me dijo que ese palco no existe”, afirmó la reconocida influenciadora.

De igual forma, varias personas, días previos al evento, dieron a conocer que también fueron estafadas por algunos revendedores. Como es el caso de Mariana Sánchez, joven colombiana que le robaron el dinero de 15 boletas para el concierto y que por medio de un hilo en Twitter hizo la denuncia.

Bueno imagínense que varios amigos y yo no conseguimos boleta en la preventa del concierto como la mayoría de gente.

pasaron los meses y 2 amigos le compraron a un man LLAMADO CAMILO HENAO ( MALPARIDO NEA) que supuestamente vendía desde tuboleta+ — Mariana.🤍 (@Marisanchez0812) November 15, 2022

Preocupación por estafa de boletas

Este sábado 19 de noviembre, Bad Bunny se vuelve a presentar en la ciudad de Medellín y dentro de las autoridades sigue la preocupación por el crecimiento de estafas de boletas, pues afirman que ya han recibido varias personas que han sido estafadas por los revendedores.

El llamado de las autoridades y de la empresa de las boletas, es que las personas se abstengan de comprar boletas por las redes sociales o afuera del escenario deportivo donde se está llevando el evento.

