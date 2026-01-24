Los lujos con los que arribó Bad Bunny a Medellín para sus conciertos

Medellín volvió a convertirse en epicentro del entretenimiento internacional con la llegada de Bad Bunny, quien arribó a la capital antioqueña el pasado jueves 22 de enero para cumplir una agenda de tres conciertos que prometen marcar un nuevo hito en la ciudad. Sin embargo, más allá de la expectativa musical, el arribo del artista puertorriqueño no pasó desapercibido por un detalle que captó la atención de todos: el lujoso avión en el que aterrizó en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro.

Desde el momento en que la aeronave tocó pista, la presencia de Bad Bunny generó revuelo entre personal aeroportuario, seguidores y curiosos que se encontraban en la zona. El cantante descendió con total discreción, pero el imponente avión dejó claro el nivel de exclusividad con el que se mueve una de las figuras más influyentes de la música global.

Un aterrizaje que desató miradas en Rionegro

Bad Bunny eligió para su traslado un Bombardier Global 7500, una aeronave valorada en aproximadamente 75 millones de dólares y considerada por expertos de la aviación como el avión de negocios más espacioso y lujoso del mundo. Este modelo es habitual en traslados de ejecutivos de alto nivel, jefes de Estado y celebridades internacionales, lo que confirma el estatus global del artista boricua.

La llegada del avión no tardó en generar comentarios en redes sociales, donde circularon imágenes y videos del momento exacto en que el cantante bajó de la aeronave. Para muchos, el episodio fue una muestra más del impacto económico y mediático que rodea a Bad Bunny, quien no solo llena estadios, sino que también impone tendencia fuera de los escenarios.

Lujo, tecnología y comodidad a bordo del Global 7500

El Bombardier Global 7500 cuenta con una cabina de más de 16 metros de longitud, distribuida en cuatro ambientes independientes, diseñados para ofrecer máxima privacidad y confort durante vuelos de larga distancia. Entre sus principales atractivos se encuentra un sistema de cine en casa con una pantalla 4K de 55 pulgadas, la más grande instalada en un avión de su categoría.

A esto se suma el sistema de audio l’Opéra, reconocido por su calidad sonora, potencia y diseño, ideal para reproducir música, series o películas con una experiencia similar a la de una sala especializada. Además, la aeronave dispone de una suite principal equipada con una cama permanente y un baño privado con ducha, elevando el estándar de comodidad a niveles excepcionales.

Para quienes no poseen este tipo de avión, el costo de alquiler ronda los 11.000 dólares por hora de vuelo, una cifra que refleja el nivel de exclusividad del Global 7500. Así, Bad Bunny no solo llegó a Medellín para ofrecer tres espectáculos multitudinarios, sino también para reafirmar su posición como una de las estrellas más influyentes y exitosas del panorama musical internacional.