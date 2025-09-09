CANAL RCN
Tendencias

Bad Bunny sufre accidente en su más reciente concierto en Puerto Rico

El cantante puertorriqueño protagonizó una inquietante escena mientras se encontraba cantando en su residencia.

Foto: AFP y captura pantalla TikTok @programa_hoy
Foto: AFP y captura pantalla TikTok @programa_hoy

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
11:47 a. m.
Benito Antonio Martínez Ocasio ha hecho historia con sus 27 residencias que ha realizado, a la fecha, en su isla natal. El novedoso concepto ha conmocionado a miles de fanáticos, quienes han tenido el privilegio de disfrutar de sus espectáculos desde una perspectiva novedosa en el que el cantante también incorpora a sus seguidores dentro de su show.

Sus presentaciones han estado permeadas por diferentes acontecimientos virales que se han tomado las redes sociales, pues parte de sus shows contaron con la presencia de grandes artistas invitados y demás polémicas como el uso de gallinas para su espectáculo.

Bad Bunny sufre accidente en su concierto

El intérprete de ‘Pitorro de coco’ cada vez más se acerca a la finalización de su residencia de 30 shows por lo que la nostalgia no se ha hecho esperar. Sin embargo, su más reciente presentación estuvo marcada por un inédito hecho en el que una de sus rodillas se observa sumamente afectada.

Mientras el cantante se encontraba saltando en el escenario, generando la ovación de sus más fieles fanáticos, se observa en las imágenes como su rodilla izquierda se va fuertemente hacia el lado contrario.

El hecho generó que el puertorriqueño se abstuviera de seguir saltando mientras se llevaba la mano a su pierna para tocar la zona aparentemente afectada. Así mismo, se dispone a devolverse en la misma tarima mientras se ve como se le dificulta dar los próximos pasos hacia la parte trasera del escenario.

El público se percató del hecho por lo que el artista logró emitir un aparente quejido que fue captado en los videos de los asistentes del show.

Bad Bunny lamenta la finalización de su residencia

Por otro lado, el artista también llamó la atención de sus más fieles fanáticos al compartir, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, una fotografía con un sentido texto en el que expresó su sentimentalismo ante la finalización de su icónica residencia.

No puedo creer que ya solo quedan 3 shows… wow. No me cansaré de agradecer… gracias, manifestó el artista.

