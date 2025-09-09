Influencer comparte contundente mensaje ante la polémica entre Isabella Ladera y Beéle

El vasto mundo del internet se encuentra sumergido en la amplia polémica en la que Isabella Ladera y el cantante Beéle protagonizaron un video personal que fue filtrado en diferentes redes sociales.

Ante la gran polémica que se ha desatado, algunas celebridades se han tomado un espacio en redes sociales para reaccionar al hecho y expresar su opinión sobre el asunto. En esta ocasión, un famoso creador de contenido hizo uso de sus redes sociales para reaccionar al asunto.

Famoso influencer reacciona a polémica de Beéle e Isabella Ladera

Se trata de Sebastián Villalobos, quien se tomó un espacio en las historias, de su cuenta oficial de Instagram, para revelar su opinión sobre la polémica que hoy exhibe la privacidad de dos celebridades.

Según el hombre, no se encuentra de acuerdo con la necesidad de las personas de grabar algunos momentos íntimos en pareja, pues considera que este acto puede ser usado en contra de todos en cualquier momento.

Aunque recalcó que algunos usuarios pueden llegar a considerarlo como una persona “aburrida”, explicó que no vale la pena correr el riesgo de enviar fotografías personales a otros sujetos y tampoco realizar filmaciones que comprometan la vida íntima de una pareja.

“Yo siento que ahí está el problema. Entiendo los fetiches, pero el riesgo no vale la pena. El amor se disfruta con quien se tiene en el momento… después se puede repetir y no reproducir en una pantalla”, explicó el creador de contenido.

Así mismo, el bogotano comentó que evitar la filmación de dichos actos es “un favor” que las personas pueden realizarse a sí mismas ya que suministrar ese contenido es considerado como “darle poder a otra persona sobre ti".

Isabella Ladera reacciona a su polémico video

Por otro lado, en las horas más recientes, la reacción de la venezolana no se hizo esperar ya que la mujer compartió un texto, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde reveló la complicada situación que dicha filtración ha impactado en su vida.

Aunque tildó al cantante de ser una persona “narcisista”, también aseguró que se encuentra adelantando las acciones legales correspondientes para condenar el hecho que llevó su vida privada al escarnio público.