CANAL RCN
Tendencias

Influencer comparte contundente mensaje ante la polémica entre Isabella Ladera y Beéle

El creador de contenido cuestionó la decisión de ambos famosos al filmar el momento personal.

Foto: AFP y Freepik
Foto: AFP y Freepik

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
08:44 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El vasto mundo del internet se encuentra sumergido en la amplia polémica en la que Isabella Ladera y el cantante Beéle protagonizaron un video personal que fue filtrado en diferentes redes sociales.

Ante la gran polémica que se ha desatado, algunas celebridades se han tomado un espacio en redes sociales para reaccionar al hecho y expresar su opinión sobre el asunto. En esta ocasión, un famoso creador de contenido hizo uso de sus redes sociales para reaccionar al asunto.

Claudia Bahamón rompe en llanto en MasterChef Celebrity: ¿se despidió?
RELACIONADO

Claudia Bahamón rompe en llanto en MasterChef Celebrity: ¿se despidió?

Famoso influencer reacciona a polémica de Beéle e Isabella Ladera

Se trata de Sebastián Villalobos, quien se tomó un espacio en las historias, de su cuenta oficial de Instagram, para revelar su opinión sobre la polémica que hoy exhibe la privacidad de dos celebridades.

Según el hombre, no se encuentra de acuerdo con la necesidad de las personas de grabar algunos momentos íntimos en pareja, pues considera que este acto puede ser usado en contra de todos en cualquier momento.

Aunque recalcó que algunos usuarios pueden llegar a considerarlo como una persona “aburrida”, explicó que no vale la pena correr el riesgo de enviar fotografías personales a otros sujetos y tampoco realizar filmaciones que comprometan la vida íntima de una pareja.

“Yo siento que ahí está el problema. Entiendo los fetiches, pero el riesgo no vale la pena. El amor se disfruta con quien se tiene en el momento… después se puede repetir y no reproducir en una pantalla”, explicó el creador de contenido.

Así mismo, el bogotano comentó que evitar la filmación de dichos actos es “un favor” que las personas pueden realizarse a sí mismas ya que suministrar ese contenido es considerado como “darle poder a otra persona sobre ti".

Horóscopo de hoy: martes 9 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Horóscopo de hoy: martes 9 de septiembre de 2025

Isabella Ladera reacciona a su polémico video

Por otro lado, en las horas más recientes, la reacción de la venezolana no se hizo esperar ya que la mujer compartió un texto, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde reveló la complicada situación que dicha filtración ha impactado en su vida.

Aunque tildó al cantante de ser una persona “narcisista”, también aseguró que se encuentra adelantando las acciones legales correspondientes para condenar el hecho que llevó su vida privada al escarnio público.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

La confesión inesperada del esposo de Kristin Cabot tras el video viral del concierto de Coldplay

Viral

Karina García se sincera y revela la profesión que ejerció antes de ser famosa

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 9 de septiembre de 2025

Otras Noticias

EPS

Grupo Keralty recuperó el control de la EPS Sanitas: ¿Qué sigue ahora?

En diálogo con este medio, Juan Pablo Rueda Sánchez, presidente Global de Salud del Grupo Keralty, reveló los planes y desafíos que ahora enfrenta la entidad.

Emisión Noticias RCN

Noticias RCN EN VIVO hoy 9 de septiembre de 2025: 🔴 Persiste cierre total de la vía al Llano🔴

Desde muy temprano hasta la noche, Noticias RCN ofrece transmisiones en tiempo real con análisis, reportajes y el cubrimiento de los acontecimientos más importantes.

Asia

Manifestantes queman Parlamento en Nepal tras renuncia del primer ministro

Dane

Dane reveló el ranking de agosto de las ciudades con el costo de vida más alto y más bajo en Colombia

Luis Díaz

La razón por la que Luis Díaz no tendría descanso y sería titular frente a Venezuela