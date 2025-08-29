Colombianos duplicarían el uso del celular con novedosa batería que llega al mercado

Un nuevo estudio de Dinámicas de Compra en Telecomunicaciones de GFK revela que la mitad de los colombianos cambian su teléfono celular cada dos años, y la principal razón detrás de esta tendencia es el deterioro de la batería.

El uso intensivo de los dispositivos, ya sea para videollamadas, teletrabajo o simplemente para aplicaciones que consumen mucha energía, ha provocado que la autonomía se convierta en el factor más importante al decidir cambiar de equipo.

RELACIONADO Así podría ver quién le marca al celular y evitar fraudes o llamadas molestas

Cuando la batería deja de durar todo el día, el teléfono pierde su funcionalidad, obligando a los usuarios a buscar una nueva opción, incluso si el dispositivo sigue funcionando bien en otros aspectos.

Celulares tendrán más vida de uso con novedosa batería

El problema, hasta ahora, era que la tecnología de las baterías no podía seguir el ritmo del uso actual. El tiempo de vida útil promedio de una batería de smartphone rondaba los dos años antes de que empezaran a aparecer los signos de desgaste: menor capacidad de carga, apagados inesperados o tiempos de carga más largos.

Según Kenet Segura, PR Manager de HONOR Colombia, los usuarios se acostumbraron a que sus baterías se degradaran después del segundo año, viéndose forzados a cambiar de dispositivo. Este ciclo parecía inevitable y se había convertido en una regla no escrita del mercado.

Esta empresa busca cambiar este panorama con la llegada de su nuevo teléfono, el HONOR 400, que integra una innovadora batería de silicio-carbono. Esta tecnología de 6000 mAh está diseñada para conservar más del 80% de su capacidad incluso después de cuatro años de uso continuo. En la práctica, esto permite a los usuarios prolongar la vida útil de su teléfono al doble del promedio actual, rompiendo así el ciclo de reemplazo acelerado.

Pero la innovación va más allá. El Honor 400 también incorpora la tecnología SuperCharge de 80W, que permite alcanzar el 40% de carga en tan solo 15 minutos y el 100% en menos de una hora.

Esta característica, combinada con la larga duración de la batería, significa libertad y adaptabilidad para las jornadas aceleradas de los colombianos. La autonomía del dispositivo sorprende, ya que puede soportar hasta 34 horas de llamadas o 17 horas de video en línea.

Además de la funcionalidad y el rendimiento, la prolongación de la vida útil del dispositivo también tiene un impacto positivo en el medio ambiente. Al reducir la frecuencia con la que se reemplazan los teléfonos, se disminuye la generación de residuos electrónicos y se contribuye a la sostenibilidad. Para HONOR, la verdadera innovación no siempre consiste en añadir más funciones, sino en ofrecer tranquilidad y sostenibilidad a los usuarios.

Celulares con mejor duración de batería en el mercado 2025

Según la información más reciente de agosto de 2025, varios teléfonos destacan por la duración de su batería, cada uno con fortalezas específicas según el tipo de usuario.